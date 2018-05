Cs pide al PP que aclare si va a apoyar la enmienda para dotar con un millón de euros a las baterías de costa de Cartagena El diputado José Luis Martínez considera que «si realmente hay voluntad política, los planes de inversión se pueden poner en marcha este mismo año» LA VERDAD Murcia Jueves, 3 mayo 2018, 11:42

Ciudadanos pidió este jueves al PP que aclare de una vez si va a apoyar o no la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha presentado para dotar con un millón de euros la recuperación de las baterías de costa de Cartagena para reforzar el patrimonio y el turismo de la ciudad y toda la Región.

El diputado nacional Miguel Garaulet considera que los populares «deben dejar de cargar contra Ciudadanos y aclarar si de verdad tienen intención política de mejorar Cartagena y el sector turístico regional con una inversión real. Todo lo demás son excusas de mal pagador para ocultar el hecho de que pueden votar en contra otra vez de los intereses de la Región, como ya hicieron en el caso del 'tasazo' de los regantes del Tajo-Segura». Garaulet remarcó que los técnicos consideran «impecable» la enmienda, ya que «incluimos el dinero en un programa, el 337B, que bajo el epígrafe 'Conservación y Restauración de Bienes Culturales' el que el Ministerio utiliza para invertir en otros sitios históricos, como es el caso de castillos y catedrales». Aun así, el diputado naranja ofreció al PP realizar una enmienda transaccional común para conseguir que la inversión acabe en Cartagena: «No es una cuestión técnica, es una cuestión de voluntad política.Si de verdad quieren, ahí tienen la enmienda para trabajar juntos y lograr una inversión clave para Cartagena».

Por su parte, el diputado José Luis Martínez remarcó que «esta enmienda necesita del apoyo del PP para salir adelante, y si no lo hace no será por una cuestión técnica, sino porque realmente prefieren que el dinero no llegue a Cartagena si no se apuntan ellos el tanto». Martínez considera que «si realmente hay voluntad política, los planes de inversión se pueden poner en marcha este mismo año, pero el problema es que el PP está ya de campaña electoral y no por trabajar realmente por Cartagena y toda la Región». El congresista naranja reprochó a los diputados murcianos del PP que sigan «con el chip del argumentario del partido, que ahora marca atacar a Ciudadanos aunque sea a través de iniciativas que son beneficiosas para Cartagena y todo el sector turístico regional».