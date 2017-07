Un perfecto líder ciudadano

Si el mundo es un pañuelo, nuestra querida Trimilenaria lo es aún más. En ella no te pierdes aunque quieras. Antes o después, siempre te encuentras con algún conocido. Esto mismo me ocurrió el pasado fin de semana, paseando por el Mar Menor, que anda camino de su recuperación. En el Residencial Tesy II, en La Manga, me encontré con mi amigo Juan Gómez, presidente de esta comunidad. Me enseñó la plaza central que tiene un césped muy bien cuidado. Está presidida por un bote llamado 'Calabrote', donado por su padre. También hay un ancla cedida en 2004 por el Almirante de la zona. Todos estos elementos dan al conjunto un aire marinero que invita a sentarse a hablar en uno de sus bancos, como hicimos nosotros.

Después de un rato, nos acercamos a La Terraza de Borja, donde con unas cañas y unas papas arrugás con mojo picón prolongamos una tertulia que hacía ya tiempo que quería mantener con él, para recordar su trayectoria. Su último galardón ha sido el que le ha concedido la Federación de Asociaciones de Vecinos, Quorum 2017.

Juan nació el 18 de julio de 1953, en la calle San Cristóbal la Larga, justo detrás del Patronato del Sagrado Corazón de Jesús, del que fue alumno. Juntos recordamos algunos de los rincones inolvidables de ese barrio, como El Torraero, donde todos los alumnos del colegio comprábamos las golosinas. Hablamos de su dueño, el señor Ricardo, que murió con más de cien años.

A Juan solo le gusta el trabajo bien hecho. De ahí los últimos premios cosechados por su gran labor

Durante su juventud, Juan formó parte de la Organización Juvenil Española (OJE). En ella ejerció de monitor de tiempo libre y llegó a ser jefe de campamento a nivel nacional. A partir de 1981, ya como vecino de la Barriada Virgen de la Caridad, se integró en la Asociación de Padres del Colegio Stella Maris y fue uno de los fundadores de los consejos escolares de la época.

Su inquietud por hacer ciudad le llevó a convertirse en presidente del Radio Club ICUE, en 1990. Colaboró con Protección Civil y Radio-Aficionados de Cartagena, y lo compaginó con su trabajo en la administración de la antigua fábrica de explosivos Riotinto, que mas tarde pasaría a ser Potasas y Derivados.

Su siguiente paso en pro de la Trimilenaria le llevó a incorporarse al Centro de Iniciativas y Turismo (CIT), que hace 25 años presidía José María Alburquerque. Juan sustituyó en el cargo a Rosa Juaneda, que fue una gran directora hasta que lo dejó para entrar en el PSOE de la mano del alcalde de aquel momento, José Antonio Alonso.

Durante ocho años, Juan ejerció de director junto a su encantadora mujer, Gloria Moyà, que también participó en el CIT como coordinadora de sus oficinas. Durante su etapa al frente se inició el desarrollo de las rutas modernista, arqueológica o museística de la ciudad. Gracias a él se incorporaron el tren turístico y los paseos en barco. En una palabra, parte de lo que hoy realiza Puerto de Culturas, tuvo en Gómez Ayala a un gran precursor, aún sin contar con los medios necesarios.

Tampoco se puede olvidar su aportación al inicio de las fiestas de Carthagineses y Romanos, a la Quema de Judas, hoy ya desaparecida y al centenario de los faros de La Curra, de Navidad y de Cabo de Palos. También fue uno de los adalides del galardón Cartagenero del Año, premio de gran reconocimiento que lleva un tiempo de sequía, así como del nombramiento de la Musa de la Primavera y de varios certámenes literarios.

Asimismo cabe mencionar su paso por la política, en las ejecutivas de UCD y del CDS. En el año 2000 se integró en la directiva de la Federación de Químicas del sindicato UGT, donde ejerció de secretario de Organización cuatro años. Ahora está de lleno en el movimiento vecinal.

Nuestra tertulia nos llevó hasta el Restaurante El Pez Rojo, al final del Paseo de la Barra de Cabo de Palos, donde nos recibió Pepe García, su propietario. Allí cayó el tercer aperitivo de la mañana: unos boquerones carta esférica -en honor al escritor Arturo Pérez Reverte-, calabacín al roquefort, almejas con piñones que estaban de 'tomapanysopa', brandada de bacalao con pimientos de Padrón, ensaladilla de cigalas de tronco y una quisquilla de Motril de textura y cocción perfectas.

Una botella de Mar de Frades, en cubitera con hielo, acompañó muy bien el ágape. Seguimos hablando de la carrera de Gómez Ayala. Entró en la directiva de la Escuela de Fútbol Esperanza y en 2003 se unió al grupo que inició el proyecto de la asociación de vecinos y fue nombrado presidente. Luchó contra el absentismo escolar a través del deporte, al no dejar jugar a los niños con ausencias escolares sin justificar. Gracias a él, comenzó a cundir el ejemplo y se creó una dinámica de grupo que pronto dio sus frutos.

Gómez Ayala también fue el autor de un plan director de barrios, a través del cual todos los colectivos pueden reivindicar las infraestructuras que necesitan y cualquier mejora, como la supresión de las barreras arquitectónicas para los discapacitados, mejoras viales y la renovación de farolas. Con todo ello logró darle un gran giro al barrio. Supo darle mayor aprovechamiento al local social para que lo utilizaran distintos colectivos, desde la Orquesta de Pulso y Púa, a varios grupos de Carnaval, el de Teatro de Mayores, bailes de salón, Cáritas, banco de alimentos, ACCEM y Ayuda al refugiado). Y es que a Juan solo le gusta el trabajo bien hecho. De ahí todos los premios conseguidos por la Asociación. El ultimo, el de Quorum.

Siempre ha sido un aficionado a la montaña, al senderismo y a los deportes náuticos, Juan va todas las mañanas al gimnasio a las 6 de la mañana. Después desayuna en el bar El Gato de la Grúa Sansón, tostada con ajo restregado a la antigua usanza y un café bombón, antes de trabajar. Siempre ha reivindicado la importancia del papel de los presidentes de las asociaciones vecinales a quienes los ayuntamientos, en ocasiones, no les otorgan la consideración que debieran, ya que son los trabajadores que resuelven el día a día de los vecinos, sin recibir ninguna remuneración a cambio. Consternado, me confesó que, al final, tendrá que integrarse en la Junta Vecinal de Alumbres o de Pozo Estrecho, ya que a estos organismos se les concede algo más de valor.

Termino hoy con un pensamiento del jesuita Baltasar Gracián, que a mí me ha impactado: «Triste cosa es no tener amigos. Pero más triste es no tener enemigos. Porque quien enemigos no tiene, señal de que no tiene talento a quien haga sombra, ni carácter que abulte, ni valor que le teman, ni bien que le codicien, ni honor que le murmuren, ni razón alguna que le envidien».