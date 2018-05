«Hemos perdido el miedo a salir fuera» Firma del contrato de los participantes en el programa. / J. M. R. / AGM Doce jóvenes logran un contrato de tres meses en hoteles británicos, para iniciar su carrera profesional, gracias a un programa municipal EDUARDO RIBELLES Cartagena Jueves, 24 mayo 2018, 02:05

«Las ganas de trabajar han hecho que mi generación pierda el miedo ante una oportunidad como esta de salir fuera de España con trabajo y aprovecharlo para progresar en Gran Bretaña y quedarse allí, si la cosa va bien», explicó Olga Cánovas. Lo hizo instantes antes de firmar el contrato que le garantiza un puesto en el servicio de un hotel. Como ella, otros once jóvenes de entre 20 y 30 años estamparon ayer su rúbrica en el documento e iniciaron una experiencia de 90 días que esperan que les sirva para mejorar su inglés, aprender a trabajar en equipo y, si hay suerte, dar los primeros pasos en una carrera profesional que no descartan continuar fuera de España. El programa Expeura lo coordina la Concejalía de Juventud.

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, acompañó a los jóvenes en el acto de formalización de los contratos, en el Palacio Consistorial. La mayoría tiene un grado universitario o algún ciclo en Formación Profesional. Y casi todos han intentado conseguir un trabajo y han comprobado las dificultades de empezar una carrera sólida en la Región de Murcia y, por extensión, en España. Por eso se apuntaron al Sistema de Garantía Juvenil, financiado por el Servicio de Empleo y Formación, para hacer cursos de formación que ahora pueden aprovechar en los tres meses en el extranjero. El viaje comenzará en los primeros días de junio y les llevará a establecimientos de la cadena Bay Hotels en Bristol, Leeds, Glasgow, Manchester, Liverpool y Londres. Allí les esperan para que trabajen como recepcionistas, camareros, pinches, friegaplatos, encargados de mantenimiento, asistentes, miembros del servicio de habitaciones y porteros, por un sueldo de entre 1.200 y 1.600 euros. «El alojamiento y la comida en el propio hotel los pagaremos con ese sueldo, pero es bastante barato, unas 40 libras al mes», explicó Toñi Hoyos. Tampoco a ella le asusta foguearse en el extranjero. «Hice un grado de FP en Auxiliar Administrativo y tengo claro que manejar idiomas es básico para conseguir un buen trabajo», añadió.

La jornada laboral de los jóvenes será de entre 30 y 40 horas semanales. Los salarios variarán en función de la cuantificación del puesto en el que sean colocados, según su dominio del idioma y su preparación.

Una vez concluido el contrato, los jóvenes tienen libertad total para reengancharse en el mismo puesto, de acuerdo con su empleador o buscar otro trabajo en el Reino Unido. «Tengo claro que si me va bien y encuentro otro puesto mejor, me quedaré en Gran Bretaña», explicó Javier Torrijo. «No me importa dejar Cartagena e incluso España, si así puedo tener éxito mi carrera hacia la gestión empresarial. No pienso conformarme con menos», añadió.