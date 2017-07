Todos los partidos menos el PP piden que el parking del Santa Lucía sea gratuito La alcaldesa, Ana Belén Castejón, y el resto de comparecientes ante el aparcamiento del Hospital Santa Lucía. / J. M. Rodríguez / AGM Sanidad sustituirá la concesión que acaba el día 31 por otra que incluye techar el aparcamiento descubierto y abaratar las tarifas de los usuarios EDUARDO RIBELLES Cartagena Viernes, 28 julio 2017, 01:41

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, lideró ayer a las puertas del Hospital Santa Lucía una concentración de políticos de todos los partidos menos el PP, acompañados de representantes de la Plataforma por la Sanidad Pública. Juntos exigieron «el fin de las elevadas tarifas que pagan los usuarios del aparcamiento del centro sanitario» y que el estacionamiento sea gratuito.

Miembros del PSOE, Podemos y Ciudadanos informaron de que la concesión iniciada en 2008 concluye el próximo lunes, 31 de julio, y exigieron a la Administración regional que no saque de nuevo a concesión el servicio. Castejón consideró «abusivos» los precios que tienen que pagar «personas que no vienen precisamente al cine. Esto no es un complejo de ocio, aquí se presta un servicio público», añadió.

Según sus datos, la primera tarifa de hace nueve años, 0,58 céntimos de euros, subió a 0,84 en 2012 y actualmente está en 1,38, en el aparcamiento descubierto. El que hay bajo techado es más caro, 1,46 euros por hora. «Y en el de Urgencias se puede llegar a pagar 42 euros por un día completo», añadió.

Tras la finalización del contrato la empresa que administra el parking, Isolux Corsán, lo seguirá haciendo en precario hasta que la Comunidad tome una decisión, aunque no está en la mejor situación. «Se encuentra en situación de suspensión de pagos», aseveró Castejón.

Ventajas para empleados

La Administración regional informó ayer de que el pago por aparcar en el Santa Lucía no está en cuestión. «Ya tenemos un pliego técnico de condiciones redactado para el nuevo concurso», indicó una portavoz de Sanidad. Entre las «numerosas ventajas» está el «techado del parking en superficie, el incremento de accesos al hospital y, sobre todo, el abaratamiento de todas las tarifas». También la ampliación de un parking gratuito para los profesionales de la sanidad, que actualmente pagan unos bonos especiales por aparcar.

El presidente de la Plataforma Salvemos el Rosell, Leandro Sánchez, consideró «inaceptable» la solución. «Lo primero es que sea gratis. Esas mejoras podrán ser acordadas después con el municipio», añadió.

Ana Belén Castejón aseguró que si no obtiene respuesta instará a la Comunidad a devolver el solar de 20.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento cedió para hacer allí la Escuela de Enfermería. «Han incumplido el pacto y por eso creemos que podemos obtener la devolución, para hacer nosotros el aparcamiento gratuito», dijo. Cabrían entre 180 y 200 vehículos.