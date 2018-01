Todos los partidos acuerdan investigar la gestión de Hidrogea en el servicio de aguas Reunión de la Comisión de seguimiento del contrato del agua, ayer por la tarde. / Pablo Sánchez / AGM PSOE y Cs se niegan a admitir la nulidad de la prórroga y de la rebaja del agua, como piden Podemos y MC; el PP decidirá EDUARDO RIBELLES Cartagena Martes, 16 enero 2018, 01:35

El PSOE y Ciudadanos se sumaron ayer a la petición sustentada por MC y Cartagena Sí Se Puede (Podemos) de investigar la gestión de Hidrogea al frente del contrato de suministro de agua y mantenimiento del alcantarillado, con el respaldo del PP. Sin embargo, tras la sesión quedó claro que un bando, integrado por los socialistas y la formación naranja, rechazan que se cuestione la rebaja del recibo en 50 euros anuales, de media, aprobada el 29 de diciembre, ni la vigencia de la prórroga del contrato por 25 años. En el otro frente están los cartageneristas y la formación morada, que quieren revisar eso. El PP, llamado a inclinar la balanza, no se define.

La decisión unánime de investigar tuvo lugar ayer en la Comisión de Hacienda, previa al Pleno extraordinario pedido por Podemos y MC y fijado para pasado mañana. Tras la reunión, el edil de gobierno Francisco Aznar (PSOE), que la presidió, fue claro. «La rebaja del agua no tiene nada que ver. El Gobierno seguirá adelante con lo que aprobó en Junta de Gobierno local», aseguró. El portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, está de acuerdo. «No podemos enmarranarlo todo ahora. Debemos avanzar, conseguir que las infraestructuras funcionen y, por supuesto, fiscalizar si Hidrogea lo hace bien o mal, pero no a costa de dilatar el procedimiento destinado a que los ciudadanos paguen menos y el servicio mejore», dijo.

MC y Cartagena Sí Se Puede (Podemos) pretenden lo contrario. Para ellos, el objetivo es anular la continuidad de la gestión de Hidrogea y pedirle responsabilidades de sus 25 años al frente del servicio. «Está bien que ahora todos estemos de acuerdo, aunque hayan tenido que pasar tres meses desde que el PSOE, Ciudadanos y el PP votaron en contra de crear esta comisión, en un Pleno», explicó la concejal de MC y exedil de Hacienda, Isabel García. Aquella decisión llevó a MC y Podemos a forzar la convocatoria de la sesión extraordinaria del jueves. Y al votar distinto, PSOE y MC mostraron su primera discrepancia de calado sobre el tema del agua, que desencadenó hace ocho días la ruptura definitiva del Gobierno local. El portavoz del partido cartagenerista, José López, acusó a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, de ser «una corrupta o una incapaz» en la negociación con Hidrogea y ella prescindió de MC.

Hasta el Pleno de pasado mañana no se decidirá qué intentará averiguar la comisión

García subrayó que los motivos para poner en tela de juicio la gestión de Hidrogea han aumentado en la última semana. «Cuando llegamos al poder, en 2015, cambiamos la forma de controlarles, pero ahora se ha vuelto a la antigua practica de decir a todo que sí», indicó. Por eso, esta formación política acudió a los tribunales por la vía contenciosa y pretende complementar la investigación con la de la comisión municipal.

La formación morada está plenamente de acuerdo en estos extremos y extiende aún más sus peticiones. «En Cartagena se asentó parte de la trama corrupta que investiga un juzgado de Lugo, en la llamada 'Operación Pokemon', y no tenemos más remedio que asumir la responsabilidad de investigarla desde el Ayuntamiento», explicó su portavoz municipal, Pilar Marcos. A su juicio, no se puede soslayar la imputación de los exconcejales María Ángeles Palacios (Hacienda), Agustín Guillén (vicealcaldía), José Cabezos (Hacienda) y José Vicente Albaladejo (Infraestructuras) por su intervención en la prórroga del contrato y haber aceptado en los años siguientes que Hidrogea (por entonces Aquagest) les pagara viajes. Por todo ello, Marcos considera básico «dilucidar quién preparó, quién impulsó y quién aprobó la prórroga».

«También hay que revisar los sobrecostes y los presuntos incumplimientos del contrato», añadió la edil.

«Entiendo que la comisión empezará por revisar la aprobación de la extensión del contrato, en 2003, y seguirá hasta ahora», indicó Aznar, quien no profundizó más sobre el objeto de la investigación. «Se verá en el Pleno del jueves», apuntó.

Con todo, ayer quedó claro que PSOE (6 ediles) y Ciudadanos (3) se unirán a favor de esperar lo que decidan los tribunales respecto a la 'Pokemon'. Los ocho de MC (5) y Podemos (3) defenderán lo opuesto. El PP tiene en su mano desnivelar la balanza con sus diez ediles. Sin embargo, ayer no descubrió sus cartas. «Votamos a favor de la comisión de investigación porque no tenemos nada que ocultar», apuntó su representante, Esperanza Nieto, que no dio ni una pista sobre si cree que se debe incluir en ella la imputación de sus exediles, su posible relación con la prórroga y la rebaja de las tarifas.

Recurso sin respuesta

La Comisión de Hacienda también dio el visto bueno a un dictamen de la Secretaría de Pleno, que indica que este órgano no es competente para estimar o rechazar el recurso de la Asociación de Defensa de los Servicios Públicos (Asepucar) contra la prórroga del contrato. El presidente de la comisión, Francisco Aznar, decidió retirar ese punto del orden del día. El Gobierno local tampoco tiene previsto pronunciarse sobre la cuestión de fondo. Como dice el dictamen, considera que Asepucar actuó fuera de plazo. Solo emitirá una contestación al recurso interpuesto por varios particulares al que se refiere la asociación en el suyo. En ella lo considerará desestimado por silencio administrativo desde hace 14 años.

Desde MC indicaron que el equipo de gobierno local está obligado a responder porque el derecho de los ciudadanos a una contestación no prescribe. También acusaron a Aznar de retirar ese punto del debate del Pleno de manera irregular.