Palomos deportivos en El Algar

Me he preciado de tener tantos y tan buenos amigos, tanto aquellos a los que veo a menudo, en el día a día, como los que me voy encontrando por el camino y a los que siempre veo luchando, trabajando y haciendo cosas por los demás. En cualquier rincón de nuestra región, ya sea un acto, una reunión, una comida o cualquiera de las actividades en las que tomo parte.

Seguro que se estarán preguntando por qué les cuento esto, pues bien, vayamos al grano. A finales del mes de abril, Blas Isaac Calventus, presidente del Club Náutico de Portmán, junto con Pedro López Milán, alcalde de la ciudad hermana de La Unión, me invitaron a la presentación de la X Regata Solidaria Carburo de Plata a favor de NUPA, la (Asociación Española de Niños y Adultos con fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante multivisceral. A ella van a ir destinados los beneficios de esta regata.

Tras la presentación, me fui con otros dos amigos, Abelardo y Paulino a celebrar la Fiesta del Albariño y de la Cocina Gallega en Los Churrascos, y ya de paso, celebrar el cumpleaños de Paulino, que se empeñó en darnos un homenaje y les aseguro que lo consiguió. Para empezar, unos entrantes de empanada gallega de bacalao y pasas de Corinto, unas ostras con vinagreta de frambuesa y cebolla tierna, pulpo asado al horno, zamburiñas a la plancha, vieira gallega con compota de tomate y cebolla tierna al whisky. Después, un timbal de pulpo templado a la gallega y un morcillo de ternera guisado con albariño y cachelos; y de postre, las típicas filloas y tarta de Santiago; y todo ello regado con albariño Pekado Mortal, D.O. Rías Baixas. Y después del café, unos potes de la queimada realizada por José María Alcaraz, con su conjuro y todo.

Al salir del restaurante, me encuentro con otro buen amigo, Carlos Ortas, propietario del local colindante, El Pozo de la Hormiga, donde nos invitó a tomar unos gintonics de Manners, la ginebra cartagenera que está de moda. Mientras saboreábamos los cocteles nos estuvo contando su afición por los palomos deportivos, afición que le ha llevado a convertirse en presidente de la Sociedad de Colombicultura de El Algar, donde se estaba celebrando el II Campeonato Clasificatorio del Nacional de Palomos Deportivos, una de las competiciones más importantes de la temporada, mediante la cual se clasifican tres palomos para el Campeonato de España-Copa SM EL Rey 2018.

Carlos es miembro de la junta directiva de la Federación de Colombicultura de la Región de Murcia y se ha preocupado, junto con su directiva, de todos los detalles para que los cien palomos participantes y sus propietarios cuenten con todas las comodidades y facilidades para desarrollar las dos sueltas al día que, durante una semana, se han venido realizando en El Algar. Los palomos en competición han llegado clasificados de los nueve intercomarcales que se han celebrado en distintas localidades de la Región.

Carlos, como presidente de la Sociedad algareña, nos contó que los orígenes de la colombicultura en su localidad se remontan a los años setenta, aunque mucho antes ya había aficionados a los palomos buchones (antiguamente palomos ladrones), siendo este pueblo uno de los que más afición tiene por este deporte en nuestra comarca. En los últimos cinco años, la junta directiva ha celebrado tres concursos comarcales, tres especiales y varios locales, logrando que todos fueran un éxito gracias a la colaboración de los socios y habiendo conseguido la difícil tarea de control de las palomas clandestinas.

El campeonato actual será clasificatorio para el la Copa de SM el Rey 2018, que se celebrará en El Puig (Valencia) el próximo mes de junio. El presupuesto para este evento ronda los 30.000 euros entre árbitros, infraestructuras, premios y demás complementos necesarios para su organización, los cuales se han cubierto con éxito gracias al apoyo de instituciones, de la federación y de los patrocinadores privados, lo que ha llevado a Carlos Ortas y a su directiva a sentirse plenamente satisfechos por el logro obtenido; tanto es así que ya están pensando en la posibilidad de organizar otros futuros eventos de primer nivel.

Por cartageneras

Y como no hay dos sin tres, cuando ya casi habíamos terminado con el mundo del hielo, me encontré con mi amigo Antonio, de la Peña Flamenca Antonio Piñana, quien me comentó que iban a celebrar el Concurso Nacional de Cante por Cartageneras, recuperando de este modo el concurso que ya había contado con siete ediciones a lo largo del siglo pasado. Con él lo que pretenden es acercar nuestra cartagenera, en sus diferentes estilos, a cantaores de nuestra tierra y de otros lugares.

La cartagenera es un palo del cante flamenco propio de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Los cantes minero-levantinos se desarrollaron en el siglo XIX como resultado de las migraciones de andaluces, especialmente almerienses, a esta región. La cartagenera consta de cuatro o cinco versos octosílabos, y procede del aflamencamiento de los fandangos locales del siglo XVIII, no tratando temas mineros. Algunos de los intérpretes de cartagenera más conocidos son Pencho Cros, Antonio Piñana, Encarnación Fernández, Fosforito y José Sorroche.

Los premios que tienen previsto entregar también son de lo más singular. Por una parte estará el Perlas a Millares, Antonio Piñana, el premio Cartageneras Concha La Peñaranda, y por último aunque no por ello menos importante el de Cantes a Compás Cartagena Jonda. Durante el desarrollo de este concurso, tienen previsto rendir homenaje con el Concurso Nacional de Letras de Cartageneras a Ginés Jorquera, autor de bellísimas letras del flamenco minero y otros muchos cantes. Con este concurso intentan promocionar la producción de nuevas letras para este palo flamenco que tan bien ha reflejado la geografía, la historia y la cotidianidad de nuestra tierra.

Acabo con uno de esos pensamientos positivos, en este caso tan real como la vida misma: «El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar». Está claro, ¿verdad?