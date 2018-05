La oposición reclama atajar los orines de los perros con multas y parques especiales

Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Cartagena reclamaron ayer al equipo de gobierno, del PSOE, atajar la suciedad de calles, plazas y jardines por los orines de los perros con sanciones y no solo con medidas de concienciación cívica.

El portavoz del PP, Francisco Espejo, dijo a 'La Verdad' que el plan de choque de limpieza contratado con Lhicarsa obedece a que durante dos años y medio el Ejecutivo «incumplió su deber de limpiar las calles». Lamentó la supresión de las unidades que permitían a la Policía Local tener un mayor control de las ordenanzas municipales, y que el Plan Estratégico del cuerpo «ha sido un desastre».

Sobre esto recordó que cambiaron de destino a los agentes y les obligaron a vestir de uniforme, «lo que dificulta su trabajo». Además, lamentó que «a pesar de las voces críticas dentro de los propios concejales socialistas, aquí nada ha puesto solución al problema» de las micciones, que afecta a la salud pública, la imagen de la ciudad y las infraestructuras.

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, dijo que el Consistorio incumple la Ley 6/2017, en cuanto «a habilitar en los jardines y parques públicos espacios idóneos debidamente señalizados para el paseo y para el esparcimiento de los animales». «Lo primero es cumplir con los derechos de los vecinos que tienen animales a su cargo, lo segundo concienciar de manera efectiva y, si tras esto persisten las conductas incívicas, incrementar las sanciones», añadió.

«Es un problema que no se ha conseguido atajar, principalmente por la falta de civismo de los dueños de los animales», apuntó la concejal de MC María José Soler. No obstante, criticó al edil de Seguridad Ciudadana, Francisco Aznar, porque «no se explica muy bien que multe en la puerta de los colegios concertados del municipio a los padres que llevan a sus hijos y no multe ni sea capaz de implantar medida alguna» respecto a los orines de los perros. También reclamó a los socialistas abrir el parque canino habilitado en el Parque de la Rosa cuando MC gobernaba.

En Podemos, la edil Pilar Marcos solicitó «más campañas de educación y concienciación ciudadana; vigilancia policial y sanciones a los dueños; y que el Gobierno local controle a la empresa concesionaria para que cumpla bien el servicio de limpieza por el que pagamos».