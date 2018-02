«Si no le operan, su corazón no aguantará» Ana Cegarra y su hijo David Carrión, en el salón de su casa de Los Dolores. / Antonio Gil / AGM Una madre reclama desde hace año y medio al SMS el traslado de su hijo a Madrid para ser intervenido. Ana Cegarra espera lograr la autorización para llevar a David al Ramón y Cajal, el hospital de referencia para tratar la cardiopatía tetralogía de Fallot ANTONIO LÓPEZ Cartagena Viernes, 2 febrero 2018, 23:50

Ana Cegarra, la madre de David Carrión, un joven de 26 años con síndrome de Down y una enfermedad que le afecta el buen funcionamiento del corazón, lleva año y medio luchando para que el Servicio Murciano de Salud (SMS) le autorice a llevar a su hijo al Hospital Ramón y Caja de Madrid para que allí le reconstruyan un ventrículo y así poder hacer una vida normal. Sería la tercera intervención en ese órgano y la última, en principio, a la que tendría que someterse. Pero, de momento, el visto bueno del SMS no llega.

«Cuando menos nos lo esperemos le puede fallar el corazón, porque ya hace año y medio que me recomendaron en el Ramón y Cajal entrar al quirófano. Ahora sigo a la espera de lo que decidan los médicos, pero no podemos esperar mucho más», cuenta esta madre.

David tiene esta cardiopatía congénita, que es un defecto de nacimiento que afecta el flujo normal de la sangre al pasar por el corazón. Ocurre cuando este órgano no se forma correctamente en un bebé mientras crece y se desarrolla durante el embarazo.

El chico ha pasado por el quirófano dos veces: una con dos años y otra con ocho

Esta patología es común en personas con síndrome de Down y requiere una corrección quirúrgica desde edades tempranas. De hecho a este joven, que vive en Los Dolores, ya le han intervenido en dos ocasiones. La primera fue en febrero de 1994 de una fístula sistémico-pulmonar y la segunda, en 1997, para reconstruirle parte de un ventrículo, la misma operación que le tienen que hacer ahora.

Últimas pruebas

Hasta el momento, Ana Cegarra no había tenido ningún problema para conseguir las autorizaciones. Desde los dos años, lleva a su hijo a Madrid dos veces al año para las revisiones. Pero desde hace año y medio que pidió permiso para operarlo «me están dando problemas, incluso para hacerle el último control. Este se lo tenían que haber realizado el pasado mes de junio. A cambio le hicieron otras pruebas en el Santa Lucía, que indican que mi hijo no está bien del todo».

Por ello, ya ha puesto varias quejas y reclamaciones en el Servicio de Atención al Paciente del Hospital Santa Lucía y en Atención al Ciudadano (Ventanilla Única). «Se niegan, incluso, tras haber recibido una carta, el pasado 23 de mayo, del médico que lo ha tratado durante los últimos años, el jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas del Adulto del Hospital Universitario Ramón y Cajal. En el escrito, este especialista pide que se le proporcione al paciente David Carrión «las órdenes de asistencia que sean necesarias para que puede continuar su seguimiento en este centro».

Actualmente, David, según su madre, «está bien, aunque de vez en cuando le dan taquicardias, producto de ataques de ansiedad. Pero enseguida se recupera. Me preocupa que le den más fuertes y tengamos un problema mayor. Si no entra a quirófano pronto no sé que será de él, porque está en la cuerda floja», insiste.

Según un portavoz de la Consejería de Salud, el chico está solo pendiente de que le se haga una revisión en Madrid. Ana Cegarra cree que lo único que están intentando hacer es alargar el proceso porque quieren operarlo aquí, pero ella se niega en rotundo por una cuestión de confianza. «Quien mejor conoce el caso de mi hijo son los facultativos del Ramón y Cajal, donde lo han tratado durante 24 años. Si no lo operan en breve su corazón no aguantará», apostilla.

«Solo me dan largas»

Esta madre está enfadada porque cree que la están mareando. «Primero me daban largas, después me dijeron que el médico que había visto a mi hijo y que debía autorizar el traslado se había marchado al Hospital del Mar Menor y ahora que se han llevado el caso a La Arrixaca -el hospital de referencia de cardiopatías congénitas en la Región-, para estudiarlo allí», explica.

Para evitar sobresaltos, David hace ejercicio cada día y lleva una dieta equilibrada. Aunque su condición de epiléptico también empuja a la madre a acelerar «al máximo» la obtención de la documentación para llevarse a su hijo a Madrid. Espera que, finalmente, todo salga bien y que su hijo se recupere.