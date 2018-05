Míster Witt y la voz de Ángel Stanich

Dicen los que entienden de música nacional que es uno de los cantautores del momento y, a juzgar por la gran cantidad de seguidores que arrastra, bien podría decirse que Ángel Stanich tiene una larga y exitosa carrera por delante. Su apariencia singular, sus letras de protesta y ese porte en el que no se sabe muy bien si es timidez o prepotencia, engancharon el pasado jueves en el local de copas Míster Witt a unos espectadores que colgaron el cartel de no hay billete.

De entrada él avisa de que no habla con los medios de comunicación. En concreto, el que advierte de ello no es él, sino su 'tour manager', Beatriz Sanz, que le acompaña en sus giras. Este cántabro, aunque está afincado en Madrid, tiene dos LP y dos EP y está realizando su segunda gira por España. Pocos más datos de un cantante que tiene por costumbre no conceder entrevistas ni salir en las fotos.

Stanich se limitó a decir que el lugar en el que iba a ofrecer un concierto en acústico «tiene un rollo muy bueno», y así pareció ser durante una noche en la que pese a ser parco en palabras, conectó con el público, que se sabía las letras de sus canciones y ya era consciente de la peculiar forma de ser del autor. «Tiene muchas canciones protesta», explicaron poco antes de comenzar el concierto.

El cantante regresó a los escenarios el pasado mes de abril acompañado por su banda, aunque el jueves protagonizó un acústico en estado puro, sin aditivos, tal y como se dio a conocer en sus primeros momentos. Una noche en la que repasó, acompañado del batería Lete Moreno, algunos de los temas más relevantes de este último trabajo y de su anterior y exitoso 'Camino ácido'.

Los asistentes escucharon una sabia mezcla de pop, rock y folk condimentadas por una peculiar voz esculpida durante los cinco años que lleva en los escenarios. «Nos gusta su estilo, sus letras y su particular forma de cantar», explicaban poco antes de comenzar el concierto.

Pascual Sánchez y Miriam Rubio mostraban su predilección por los conciertos en acústico «en lugares tan especiales como es este, en los que estás muy cerca del artista y puedes interactuar con él», dijeron.

