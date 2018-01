Mecánicas Bolea crea un centro de formación para enseñar profesiones sin cabida en FP Profesores y alumnos del curso que impartirá Mecánicas Bolea sobre motores navales. / P. Sánchez / AGM Técnicos de la empresa metalúrgica impartirán cursos a parados, para enseñar trabajos necesarios pero sin relevo generacional ANTONIO LÓPEZ Cartagena Viernes, 26 enero 2018, 01:07

«Transmitiremos nuestros conocimientos adquiridos tras décadas de trabajo, una enseñanza que no se puede encontrar en los libros de texto. Queremos que los alumnos capten nuestra experiencia y sepan actuar ante cualquier problema». José Luis Alcaraz trabajó durante más de 35 años en Navantia Motores y ahora trasladará toda aquella sabiduría que se llevó tras jubilarse a los estudiantes del curso de 'Mantenimiento de equipos y elementos mecánicos de motores marinos y estacionarios', una formación que no tiene cabida en la FP actual, pero que Mecánicas Bolea quiere enseñar a un grupo de aprendices, para evitar que esta especialización se pierda por falta de relevo.

La empresa siderometalúrgica ubicada en Cabezo Beaza ha puesto en marcha un centro de formación, donde sus propios técnicos prepararán a alumnos en profesiones relacionadas con el sector naval, concretamente, en puestos que necesitan ocupar.

«Comenzaremos este año con motores navales e industriales, pero nuestra intención es sacar al mercado especialista en turbinas, bombas y válvulas, entre otras muchas formaciones técnicas», dijo el subdirector de la empresa, Tomás Martínez, en la inauguración de esta escuela. Esta está equipada con dos aulas y una amplia zona para realizar prácticas. Está ubicada en una nave de la calle Viena de Cabezo Beaza.

«Lo que quiero es una mayor especialización y encontrar un trabajo», dice un alumno

Los interesados pueden dirigirse a la oficina del Servicio de Empleo y Formación (SEF) de Cartagena o directamente a la entidad que organiza la formación, Senda Gestión. Para ello, es necesario que se encuentren inscritos como desempleados. También se valorará la especialización en la rama de mecánica.

El 40% de alumnos se quedará

Entre los que ya han realizado la preinscripción está Samuel Siles, parado y residente en Los Camachos. «Me he apuntado porque me gusta la mecánica y porque ya tengo algo de formación en este sector».

Mecánicas Bolea se ha comprometido con el SEF, coordinador del curso, a contratar, como mínimo, al 40% de los estudiantes, aunque ese porcentaje puede aumentar si los niveles de trabajo en la empresa siguen subiendo.

Eso es lo que espera otro de los aspirantes a un puesto en este centro de formación. Pablo García, un desempleado de La Aljorra, estudió electromecánica, pero aún no ha encontrado empleo, por eso se ha decidido a hacer este curso. «Lo que quiero es conseguir una mayor especialización y si no me quedo en este empresa, buscaré una oportunidad en otras», añadió.

Con el mismo espíritu también fueron Anatoli Zelinski y Martín Zuiz, ambos ucranianos. El primero es técnico en motores, no en vano estuvo trabajando durante años en la factoría de Ford en Almussafes (Valencia). «Aunque estos motores son muy distintos creo que podría encajar bien en el perfil que buscan», opinó. El segundo también estuvo empleado en un taller de mecánica de coches y se ha apuntado «para aprender cosas nuevas y, de paso, si encuentro un trabajo, mejor».

Gracias a esta acción formativa, los participantes aprenderán a manipular motores de gran potencia y tamaño, tanto de aplicación marina como industrial. También recibirán nociones sobre cómo detectar sus averías y trabajar en su reparación, así como en la de sus equipos auxiliares. Los alumnos recibirán 580 horas de formación, de las que 120 corresponderán a la fase de prácticas. Las harán tanto en el centro de formación como en las distintas instalaciones de Mecánicas Bolea.

El director general del SEF, Alejandro Zamora, que también asistió a la inauguración, animó a los desempleados a «que se informen y valoren esta iniciativa, porque no solo representa una oportunidad de formación de calidad, sino que lleva aparejada la posibilidad de tener una oportunidad laboral en una empresa del máximo prestigio».