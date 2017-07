Las matrículas caen un 40% en las autoescuelas por la huelga de los examinadores Alumnos preparan un examen de motocicleta. / A. Gil / AGM Los centros de formación cifran en 300.000 euros las pérdidas; la protesta, indefinida a partir de septiembre, deja a mil personas sin carné RUBÉN SERRANO Cartagena Sábado, 29 julio 2017, 12:08

Mil alumnos sin sacarse el carné de conducir, una caída del 40% en las matriculaciones y alrededor de 300.000 euros de pérdidas. Las peores pesadillas de las autoescuelas del Campo de Cartagena se han hecho realidad. Los examinadores del área de Tráfico cumplieron con su palabra, dejando un panorama «desastroso» en el sector: todos los lunes, martes y miércoles del último mes y medio, los funcionarios siguieron al cien por cien su huelga y paralizaron la actividad en las autoescuelas, hasta el punto de que esta semana «casi el 90%» mantuvieron unos servicios mínimos, según estimó la Asociación de Autoescuelas de Cartagena (ASAC).

Ese es el panorama que dibujó la presidenta de este colectivo, Isabel Meca. «Los chavales dejaron de dar clases prácticas, no tenía sentido seguir. Todo el mundo sabía que la huelga iba a durar hasta final de mes», salvo que la Dirección General de Tráfico hubiera alcanzado un pacto con los examinadores. Los funcionarios exigen un aumento de sueldo y un plus de peligrosidad, en virtud de un acuerdo por el que ya protestaron en 2015, al considerar que están expuestos a la carretera.

19 de junio Primer día de huelga en Tráfico. Avisan de que se prolongará hasta el 31 de julio. 21 de junio La primera semana (lunes, martes y miércoles) deja a 200 alumnos sin examinar. 28 de junio La lista de espera es de 500 personas. Alertan del cierre de centros si la protesta sigue. 10 de julio Concentración en las calles de Murcia, para «meter presión y llegar a una solución». 28 de julio Actualmente hay huelga indefinida a partir de septiembre. Mil alumnos perjudicados y 300.000 euros de pérdidas.

En este mes y medio, la DGT «no ha hecho absolutamente nada y se ha cerrado en banda», explicó Meca. Los examinadores se manifestaron en la sede central de Madrid, el martes, sin conseguir una solución. «Si lo que estamos pasando ya es difícil, imagínate después. En septiembre va a ser un desastre total», anunció la presidenta de ASAC. Si no hay acuerdo antes del día 4 de ese mes, en vez de lunes, martes y miércoles, la huelga ya será indefinida.

Los dueños y trabajadores de las autoescuelas integradas en ASAC y Aramur protestaron por las calles de Murcia el pasado día 10, y presentaron un escrito en la Delegación del Gobierno. El objetivo de aquella cita era «presionar e intentar llegar a una solución», pero «no sirvió de nada y no nos han respondido», criticó Meca, que ya planea «tomar medidas más drásticas a finales de agosto», dijo el pasado sábado a 'La Verdad' la presidenta de ASAC, aunque no entró en detalles.

Una alternativa que plantearon los profesores de las autoescuelas, ante la jefatura de Tráfico en Cartagena, era cambiar el sistema de las convocatorias. Con el actual, los alumnos que en su momento no se pudieron examinar de la prueba práctica debían volver a inscribirse y esperar una nueva fecha, «con la suerte de que no les volviera a coincidir en lunes, martes o miércoles». Este punto tampoco fue modificado, salvo excepciones, ni mantener un servicio mínimo de al menos un examinador (el Campo de Cartagena tiene tres y piden cinco para completar la demanda). «Estamos pasando unos meses muy malos, sin ninguna perspectiva. No recibimos noticias y lo único que pedimos es una solución inmediata», reclamó Meca.

A falta de que el lunes los examinadores no vuelvan a presentarse, y completen los 19 días de huelga, el balance en las autoescuelas es el siguiente: un servicio «colapsado», con mil alumnos pendientes de pasar la prueba, y «un descenso del 40% de las matrículas», ya que muchos dejaron de dar clases prácticas, ante la previsión de no poder sacarse el carné en verano.

Tras la concentración de este martes en Madrid, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) emitió un comunicado. «Recibimos mensajes de apoyo y peticiones de que esta huelga acabe por el daño que se está haciendo. No somos insensibles ni estamos al margen del sufrimiento y el padecimiento por el que están pasando alumnos, profesores de formación vial y empresas del sector».