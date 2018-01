La marraja Mariana Larios será la Nazarena Mayor por su labor caritativa con los demás Mariana Larios, a la izquierda, durante un acto marrajo. / LV La llamada de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, tras conocer la designación unánime de la Junta de Cofradías, en el Palacio Consistorial, sorprendió a la nueva representante de la mujer cartagenera en la Semana Santa E.R.K. Miércoles, 24 enero 2018, 22:14

El nombramiento de Maríana Larios Andreu como Nazarena Mayor de la Semana Santa de 2018 premia a una mujer que se precia de representar «la procesión de todos los días, la de no acaba nunca, la del amor a los demás por medio de las obras caritativas», según explicó ella misma, minutos después de conocer la noticia. Esta cartagenera nacida en el barrio de la Concepción el 8 de agosto de 1950 es comisaría de caridad de la Cofradía Marraja.

La llamada de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, tras conocer la designación unánime de la Junta de Cofradías, en el Palacio Consistorial, sorprendió a la nueva representante de la mujer cartagenera en la Semana Santa, recién llegada a su domicilio, a las ocho de la tarde desde la Basílica de la Caridad y a punto de coger el coche rumbo a Murcia. «No me lo esperaba. Me ha sorprendido y me ha emocionado. Nunca pensé que podría ostentar el cargo de Nazarena Mayor», aseguró, con un leve temblor en la voz, por la emoción. A su juicio, es «un orgullo» representar al personaje femenino de la fiesta pía, a la que manifestó su «más profundo amor, porque formo parte de ella desde hace muchos años. Fue hace 65 cuando, con solamente dos, salió como nazarena «con el traje que le hizo Aurelio Méndez, que tenia una tienda en la calle Duque». Con su novio, después su marido, se unió a la agrupación del Santo Sepulcro. Ahora es vicecepresidenta de la junta de damas de la Piedad y presidenta de la junta de damas de la Soledad. También es comisaria de culto y colabora con la Fundación Marraja.

«Ahora toca prepararse para la gran actividad que me espera. Yo conozco bien la marraja, pero será muy bonito vivir desde dentro los actos de las cuatro hermanadas», subrayó.