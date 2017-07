Marea baja en el comercio del Mar Menor Una mujer consulta el móvil, sentada en la terraza de un chiringuito de Santiago de la Ribera. / Alexia Salas Los pequeños empresarios de la costa venden menos entre semana pero esperan «un buen agosto». En el sector no recuerdan «una situación igual en pleno verano», con caídas del consumo del 50% entre sábado y domingo, y los días laborables R. SERRANO / A. SALAS Cartagena Domingo, 30 julio 2017, 21:13

No hay atascos, abundan las zonas libres y gratuitas para aparcar y los bares y los comercios están casi vacíos. La Manga ofrece una imagen atípica, con un sol radiante en el cielo y a punto de finalizar el mes de julio. «Parece que no estamos en temporada alta. Yo no lo noto, salvo los fines de semana. Esto es bastante preocupante y no es normal en estas fechas». Mariano Gómez regenta el restaurante Alborada, en la Urbanización Puerto Bello de La Manga (Cartagena), desde hace veinte años. «Nunca había visto una situación igual», asegura. Los hosteleros y los comerciantes sostienen que las ventas han caído «entre un 30% y un 50%. Son pérdidas «insostenibles» para «sobrevivir el resto del año», advierten. «No ves a nadie de lunes a viernes, esto ya no es lo que era», aseguran.

Los pequeños empresarios enumeran varias causas posibles. La más recurrente es la situación que el Mar Menor vivió el año pasado, por la calidad del agua, y la «mala imagen que se empeñan en difundir algunos. La laguna está perfecta, pero la gente no olvida el aspecto que presentaba en 2016», comentan. Así lo ve José Ruiz, sentado detrás del mostrador de su tienda de hinchables y artículos de regalo, Menkanta, también en Puerto Bello. «El nivel de turbidez no es el de antes, ni mucho menos. No hay más que verlo. Otros años ya había vendido hasta un 40% más a estas alturas del verano. Tengo cuatro locales más aquí y estoy planteando trasladarme. Antes cerrábamos a las doce de la noche. Ahora es a las diez, y no cierro antes porque es verano y me da vergüenza», confiesa.

También lo ven así en el autoservicio Arpón, negocio que abrió esta temporada, también en La Manga. «Se nota en las ventas, en el tránsito de la gente por la calle y en las plazas de aparcamiento. Creo que todos los comerciantes salieron perjudicados por esa situación del Mar Menor, y seguro que todavía pasa factura. El veraneante ya se lo piensa más antes de venir a nuestra costa». Lo dice Alexandra Ortiz mientras repone las latas de refresco en la nevera. Comparado con los fines de semana, las ventas «bajan mucho, hasta un 30%» el resto de días. «Un miércoles por la tarde, por ejemplo, no ves a nadie por la calle», añade la joven empleada.

El otro inconveniente, según los empresarios, es el «escaso» desembolso que hacen los turistas. «Compran lo más barato, lo que cuesta uno o dos euros, un llavero, un imán, una pulsera...», añade el dueño de Menkanta. La «crisis económica» hace que cada año «se vaya cada vez más a la baja», sobre todo en el «pequeño comercio e incluso me atrevería decir que en los grandes», opina Juan Carlos Calzada. Su tienda, JC Decoración en la Plaza Bohemia, es una de las más veteranas. Más de treinta años en la costa le avalan. «Todo el mundo echa la persiana en septiembre, pese a que en La Manga, con el clima que tenemos, da para mantener el turismo el año entero. Cuando empezamos, los comercios estaban abiertos seis meses; ahora se quedan en dos y a veces ni eso», resume.

Otra explicación a este descenso del consumo es el calor, según Antonio Plaza. Las temperaturas que se registran durante la época estival son un aspecto «significativo» para el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de La Manga y Cabo de Palos. «Es normal que las terrazas estén casi vacías de día, entre semana; no se puede salir a la calle con el calor que hace, no hay quien lo aguante. La gente va directa al agua y no se para en ninguna parte. Cuando el sol está fuera, apenas suben seis personas al tren turístico», advierte.

La crisis económica, «digan lo que digan, no ha desaparecido». ¿Cuál es el gasto medio que hacen los turistas? Plaza asegura que «es difícil estimarlo», pero los porcentajes que maneja son reveladores: en lo que de verano, «solo un 5% de las familias alquila un apartamento durante un mes entero; el resto lo que hace es pasar una semana o incluso solo unos pocos días». Puede dar fe de ello Domingo Torres, de Helados Sirvent en la Plaza Bohemia de La Manga, porque es otra persona con mucha mili en el sector. Treinta años haciendo helados, con novedades como los de natillas y'brownie', así lo confirman. «Antes del euro yo no me iba de aquí por lo menos hasta las doce de la noche. Lo de la recuperación económica es un cuento chino», dice.

Al otro lado de la laguna, la situación tampoco mejora. «Tenemos un bajón entre semana de un 40%», lamenta Raquel Castejón desde el chiringuito El Galeón de Los Narejos. El mayor descenso de venta tiene lugar de lunes a jueves, pero «este año ni siquiera los fines de semana hay tanta gente como el año pasado, a pesar de que el Mar Menor estaba peor», asegura. De hecho, en este chiringuito a pie de playa, en julio han contratado a dos empleados menos que el año pasado. Castejón sabe que padece, como el resto del sector hostelero del litoral, el efecto negativo de la crisis ambiental que dio la cara el año pasado de forma evidente, aunque con una evolución positiva en los últimos meses, pero también cree que les ha perjudicado «que aquí las playas no han estado bien en Semana Santa, y eso fue un mal precedente para mucha gente que vino, vio cómo estaban tras las inundaciones y decidió no volver en verano». Este año solo tienen lleno total los domingos «porque se junta la gente que viene de fin de semana con los que acuden solo a pasar el día».

En la orilla de Santiago de la Ribera, en los bares y restaurantes se repite el diagnóstico de «un mes a medio gas», coinciden varios hosteleros. «Hemos hecho un 16% menos de caja que en julio del año pasado», explica Alejandro Vives, propietario del restaurante The Factory, situado en pleno paseo marítimo de La Ribera. En primera línea de playa, el cocinero asegura que julio «ha tenido jornadas con picos de ventas, como la de la exhibición de la Patrulla Águila, seguidos de descensos prolongados entre semana». «El año pasado los días fuertes eran cuatro. Este año son solo dos», ha notado el empresario. A la reducción de clientes, se suma una caída general del consumo. «La gente contiene el gasto. No es frecuente tener mesas redondas, con dos platos, postre y copa. Solo piden platos para compartir», asegura Vives, quien echa de menos «a clientes de todos los años, que venían a tomar la cerveza antes de deshacer la maleta».

En la zona de la marcha nocturna de Los Narejos, algunos empresarios afirman que «mantenemos abierto entre semana por la imagen del local, pero hemos perdido competitividad con otras zonas como La Zenia y Mil Palmeras, donde los chiringuitos ofrecen música en directo y fiestas nocturnas».