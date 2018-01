«Todo es legal, pero lo revisan para cuestionarme» Miércoles, 31 enero 2018, 01:31

Desde que el PP exigió, en noviembre, que José López devolviera los sueldos cobrados como alcalde, el exalcalde ha defendido que es «víctima de una persecución política». López sostiene que no ocultó sus intereses como empresario comercializador de café, algo que además es «de dominio público». Asimismo, el concejal ha negado las acusaciones del PP respecto a un posible conflicto de intereses, durante su etapa como concejal de Urbanismo, por tener decisión sobre sectores como la hostelería. Ayer, fuentes de MC insistieron en que el portavoz de esta formación política «no actuó jamás con voluntad de ocultar información alguna al Ayuntamiento, y que prueba de ello es que realizó una declaración de actividades en 2011 y otra en 2015, que logró la compatibilidad nada más entrar como concejal de la oposición y que la secretaria del Pleno, Inés Castillo le dijo, al principio de esta legislatura, que no debía solicitar de nuevo la compatibilidad». En MC acusaron al PP de liderar una «persecución política», cuyo objetivo es «revisar los papeles para cuestionar a López y su actuación absolutamente legal, pidiendo informes a quien no corresponde: la Asesoría Jurídica y la Comunidad Autónoma». Respecto al dictamen que aún falta, el de la Secretaría del Pleno, MC advierte de que debería hacerlo, en todo caso, la exsecretaria y no la actual funcionaria que ocupa el cargo.