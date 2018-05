Juliana Otón Martínez: «Intentaré acabar con el desánimo de los vecinos, tras meses sin inversiones» Juliana Otón Martínez, delante del Castillito de Los Dolores. / Antonio Gil /AGM Esta profesora de FP y técnico de la Comunidad se estrena como líder vecinal en nombre del PP, tras la ruptura entre MC y PSOE. Presidenta de la Junta Vecinal de Los Dolores EDUARDO RIBELLES Cartagena Lunes, 21 mayo 2018, 08:21

El ingreso de Juliana Otón Martínez (Cartagena, 1972) en la política activa, como máxima responsable de la junta vecinal de la diputación con más población de toda Cartagena, ha sido fulgurante. En un solo Pleno, pasó de simple militante del PP y vecina de Los Dolores a vocal en representación de su partido y presidenta de ese organismo, en sustitución de Antonio Martínez, de MC, por la ruptura de la coalición con el PSOE. Fue hace tres semanas. A esta licenciada en Químicas, a punto de leer su tesis como Doctora en Ingeniería Química, ya le faltaban horas en el día para compatibilizar su dedicación como profesora de Formación Profesional en el Instituto Politécnico con un encargo extra en la Consejería de Educación como técnico especializado en implantar la FP Dual. Ahora tiene que hacerle hueco también a su nueva responsabilidad vecinal.

-¿Por dónde ha empezado?

-Por reunirme con todos los colectivos vecinales y sociales que he podido. Esta diputación es muy grande y no quiero desatender los intereses de nadie, desde el núcleo más grande, Los Dolores, hasta los más pequeños, La Guía y El Plan.

«Quiero más patrullas de la Policía Local por la noche, porque noto el miedo de algunas personas a salir»

-¿Se puede satisfacer a todos en el año que queda de mandato?

-Hay cosas que podremos hacer y cosas que no, pero hay que dar el impulso suficiente para quitarle a los vecinos el desánimo de los últimos meses, en los que no se ha invertido prácticamente nada.

-¿Tendrá presupuesto para ello?

-Del superávit municipal de 2017 nos llegarán 60.000 euros para inversión. Además, ya disponíamos de unos 50.000 del presupuesto prorrogado, para tareas de mantenimiento, y de una cantidad que ahora no recuerdo para subvenciones. En las cuentas de 2018 hay 100.000 más. Así que serán 300.000, en total.

-¿Le será posible llevar adelante sus proyectos con ese dinero?

-El acuerdo del PSOE con el PP para desbloquear el superávit lleva incluido que las juntas vecinales recuperen la autonomía que perdieron a principio de este mandato. Se trata de redoblar la apuesta por los ciudadanos, que son los que saben en qué situación está su barrio. Lo importante, por parte del Ayuntamiento, es el asesoramiento técnico.

-¿Y qué necesidades hay que cubrir con ese dinero?

-No es momento de grandes obras. Al menos no ahora. Hay una gran cantidad de necesidades del día a día que satisfacer, que no se han abordado bien en los últimos años. Hablamos de cosas tan básicas como renovar el alumbrado, el reasfaltado de calles, el repintado de pasos de cebra y los parques y jardines. Hay un deterioro que se hace notar, a causa de los cinco meses que llevamos sin inversiones. Más adelante, quizás, será el momento de hacer obras más grandes para regular el tráfico, como una rotonda frente al Colegio Salesianos, por la circulación que se genera allí.

-Hablando de obras para mejorar el tráfico. ¿Cree que la reforma de la travesía del pueblo, por las calles Floridablanca y Alfonso XIII ha quedado bien?

-Es una obra cuyos objetivos eran buenos, pero que no ha dado el resultado esperado. Tiene cosas beneficiosas, como la glorieta junto a la parada de taxis, la plaza del Tulipán, que ha agilizado la circulación, y otras que no lo son, como las 'orejas' con parterres en las esquinas. La mayor parte las han quitado, a petición de los vecinos, y creo que han hecho bien. La plantación de arbolado es otro aspecto que necesitaba la calle. De hecho, soy partidaria de aumentar los árboles en el barrio.

-Lo que pasa es que usted podrá proponer proyectos para poner esos árboles, pero serán los técnicos municipales los que digan si se puede hacer, ¿no?

- Por supuesto. Espero su colaboración. Todo depende de ellos.

- ¿Es El Plan una diputación insegura?

- Se nota cierto miedo de los vecinos, sobre todo a salir por la noche en determinadas zonas. Estamos contentos con el funcionamiento del cuartel del Castillito. Pero quiero que haya más patrullas de la Policía Local, de ronda nocturna, para acabar con ese temor.

-¿La presión de la inmigración es un problema?

- No da problemas, pero solo hay que irse al censo para ver que el número de inmigrantes es elevado. La multiculturalidad es buena, pero me da mucha pena ver por la calle a personas que vienen a España con la idea de encontrar un trabajo y hacer una nueva vida, y que no hayan conseguido nada de eso.

- Parece que el servicio de autobús entre el centro y Los Dolores es bueno. Pero, ¿llega a todas partes?

- En Los Dolores está bien, porque tenemos dos líneas, pero necesitamos, por ejemplo, que la 5 extienda su recorrido para llegar hasta La Guía y que el Ayuntamiento consiga una conexión con El Plan.

- Está usted muy concienciada con La Guía y El Plan pese a que tienen muy pocos habitantes. ¿Por qué?

- Porque he notado que viven en el desánimo. En ambos lugares me han dicho que no reciben una inversión, ni hay un gasto para mejorar su pueblo, que ellos recuerden, desde hace cinco o seis años.

- La falta de limpieza en los barrios es una de las quejas vecinales más habituales. ¿Pasa también en su diputación?

- Quizás sea una impresión subjetiva, pero me parece que el centro urbano está más limpio que mi diputación. En parte es por la falta de civismo ciudadano. Pero en otra contribuye cierta falta de coordinación de los servicios municipales. Le pondré un ejemplo. La brigada de limpieza del mercadillo semanal llega una hora y media después de que acabe. En ese tiempo, los residuos, sobre todo bolsas de plástico, son arrastrados por un montón de calles adyacentes.

- Sería capaz de decirme una obra por la que empezaría ya a trabajar.

- Aún no. Estamos empezando en las tres comisiones que he creado, para administrar los fondos municipales. Una es para las reparaciones y el mantenimiento, otra para las inversiones, y la tercera, para administrar las subvenciones de las asociaciones

-Mucho trabajo ¿no?

-Sí. Apenas me queda tiempo para mí perro 'Joe' y en los próximos meses voy a poder cultivar poco la lectura, a la que soy muy aficionada.