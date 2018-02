El juez ve delito en la compra del antiguo Hotel Peninsular, pero exculpa a López José López, en julio a las puertas del Palacio de Justicia de Cartagena, tras declarar por el 'caso Peninsular'. / J. M. Rodríguez / AGM Da carpetazo al caso de forma provisional, al considerar que hay «infracción penal» pero no suficientes indicios para mantener imputado al exalcalde JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Viernes, 2 febrero 2018, 01:11

Entiende que los hechos denunciados por el PP son «constitutivos de infracción penal», pero da carpetazo provisional a la querella al no apreciar «indicios racionales ni suficientes de criminalidad contra» José López. El magistrado Ignacio Munítiz levantó ayer la imputación por cuatro presuntos delitos contra el edil y portavoz municipal de MC, por la compra del antiguo Hotel Peninsular por parte del Ayuntamiento cuando él era alcalde, aunque descartó el sobreseimiento definitivo. A su entender, «los hechos objetos de este procedimiento» apuntan a «los delitos» por los que abrió la causa: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones o actividades prohibidas. Si surgen nuevos y relevantes datos, podría reabrirla y fijar juicio oral o meterla de nuevo en el cajón.

Después de ocho meses formalmente investigado por esos cuatro presuntos ilícitos penales, López vio este jueves cómo el magistrado que instruye el 'caso Peninsular' le exculpaba. En un auto, comunicado tanto a él como al Grupo Popular en el Ayuntamiento y a esta última institución, personada en el procedimiento en defensa de la actuación municipal, el juez despejó los nubarrones que se cernían sobre el horizonte del político cartagenerista.

«Tras todas las diligencias practicadas, este instructor no aprecia indicios racionales ni suficientes de criminalidad contra el querellado, por los delitos objeto de esta querella, ni ninguno otro relacionado con los mismos hechos», afirmó el instructor de la causa.

ARGUMENTOS JURIDICOS Plazos El juez no cree que López actuara con celeridad, porque la expropiación empezó en 2007 El compañero de MC No hay una «amistad íntima» de López con uno de los propietarios de la antigua pensión Votación en la Junta de Gobierno Carecía de la «obligación legal de abstenerse, desde el punto de vista de un posible delito» El abono de 500.000 euros El magistrado descarta anomalías en la tasación y el pago de la finca Informe El fiscal se apoya en la Intervención del Estado y no ve incumplimientos en el procedimiento

Para el magistrado, no ha quedado acreditado ninguna de estas cuatro acusaciones del PP: que López promovió la compra del edificio por su relación de amistad y de partido con uno de los propietarios del inmueble; que actuó con una inusual rapidez en la tramitación del expediente administrativo de expropiación; que la tasación fue irregular, por no haberse realizado antes una vista e inspección del inmueble para conocer su estado; y que el pago del justiprecio, o lo que es lo mismo los 500.000 euros abonados por él, se realizó con cargo a una partida del Ayuntamiento de Cartagena distinta a la que correspondía, según el presupuesto de la corporación del año 2017.

Iniciativa de nueve años antes

A la luz de las declaraciones de López, del concejal portavoz del PP, Francisco Espejo, en calidad de querellante, y de diversos testigos (como la interventora general municipal, Miriam González), así como de un informe de la Intervención General del Estado, el juez no ve acreditados los indicios que él mismo advirtió, inicialmente, el 5 de junio pasado

Sobre la supuesta rapidez de la tramitación del expediente de expropiación forzosa y de esta, Munítiz apunta que «no fue tal», pues «se inició hace varios años». Explica el magistrado que el proceso no se realizó «en dos días», sino que arrancó en 2007 (entonces gobernaba con mayoría absoluta el PP y la alcaldesa era Pilar Barreiro). Además, antes de que una de las copropietarias del bloque ofreciera por escrito el 21 de diciembre de 2016 el edificio emplazado en los números 3 y 5 de la calle Cuatro Santos, hubo «varias reuniones y contactos» con los dueños.

En cuanto a si López debió abstenerse, al tener una relación de amistad con uno de los copropietarios, el juez no ve acreditado que existiera «amistad íntima», ni que «por militar en el mismo partido político», tuviera el entonces alcalde «obligación legal de abstenerse». Al menos no la tenía «desde el punto de vista de un posible delito», matiza el instructor. El PP sostiene que López no solo llevó la propuesta a la Junta, presidida por él, sino que evitó abstenerse en la votación.

Tampoco observa Munítiz motivo de reproche penal a López en lo relativo a un supuesto precio excesivo, al uso de una partida equivocada o a irregularidades en la tasación. Respecto a esto último, se basa en el informe de la intervención estatal, favorable a quien fue primera autoridad municipal desde junio de 2015 al mismo mes de 2017.

Además de querellarse contra López, los diez concejales del Grupo Popular también lo hicieron contra los otros cuatro concejales de MC (Francisco Calderón, Ricardo Segado, Isabel García y María José Soler) y contra el excoordinador de Desarrollo Sostenible, es decir de Urbanismo e Infraestructuras, Jesús Giménez, quien también es presidente de MC. Los populares no dirigieron su acción judicial contra los concejales del PSOE, entre ellos la actual alcaldesa, Ana Belén Castejón, a pesar de que la adquisición del inmueble fue aprobada el 29 de diciembre de 2016 por la Junta de Gobierno Local, formada entonces por ediles cartageneristas y socialistas. Estos aseguraron posteriormente que sus socios en el Ejecutivo no les informaron de la presencia, entre los propietarios, de Juan Carlos Martínez, candidato a edil por MC en 2015.

A través de su abogado particular, Vicente Pérez Pardo, el exalcalde solicitó hace unos días el sobreseimiento libre (sin vuelta atrás) de la causa. Lo hizo a raíz de un informe de la Intervención General del Estado, que descartó anomalías en el procedimiento empleado por el Consistorio para hacerse, por 500.000 euros, con un inmueble situado en la céntrica calle Cuatro Santos de Cartagena, con el objetivo de ampliar las dependencias de la sede administrativa de San Miguel.