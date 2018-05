Cs introduce una enmienda en los Presupuestos para rehabilitar las baterías de costa de Cartagena Antigua batería de costa de Castillitos. / A. Gil / AGM La formación naranja dota con 6 millones la Oficina del Cambio Climático y la Ley de Biodiversidad EP Cartagena Lunes, 30 abril 2018, 15:49

Ciudadanos ha introducido una enmienda parcial en los Presupuestos Generales del Estado que destina un millón de euros a la rehabilitación y puesta en valor de las baterías de costa y fortalezas de Cartagena y su comarca.

«Hacemos política útil y seguimos trabajando por la Región, aportando una importante inversión para un sector estratégico para la Región y un motor de riqueza, como es el turismo», ha destacado el diputado Miguel Garaulet en la presentación de esta iniciativa, acompañado del también congresista José Luis Martínez y el portavoz del grupo municipal de Cs en Cartagena, Manuel Padín.

«Cartagena es para nosotros la capital turística del Mediterráneo, y queremos que se consolide como motor de desarrollo económico y creación de empleo y riqueza», ha señalado Garaulet, quien ha remarcado que «hay un enorme potencial patrimonial en la Región para hacerla más atractiva, y en ese sentido el cinturón de antiguas fortalezas y baterías de costa de Cartagena y su litoral se debe convertir en un atractivo más, destinado a desestacionalizar y potenciar un turismo cultural de alto nivel, ligado al patrimonio».

En este sentido, la enmienda número 88 al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual de los PGE, pretende «la restauración de las antiguas baterías militares de costa, tanto para uso cultural como turístico y científico».

Según Garaulet, «las principales fortalezas beneficiadas serían las de El Atalayón, Castillitos y Santa Ana-Santa Florentina, que se sumarían así al Fuerte de Navidad, que ya es visitable como Centro de Interpretación del consorcio turístico Puerto de Culturas».

«Estamos hablando de un añadido para siete millones de personas, es decir, para el millón y medio de murcianos y para los 5,6 millones de turistas que visitan la Región y se trata una inversión que crea riqueza, actividad económica y puestos de trabajo», ha añadido el congresista naranja, quien ha señalado que el objetivo es hacer que Cartagena «siga creciendo, porque no sólo el motor industrial de la Región, sino que debe ser el motor turístico».

A las tres baterías mencionadas podrían sumarse en el proyecto de recuperación también las de Roldán, Cenizas, Torre de Navidad, La Chapa y La Podadera, entre otras. «Se deben consolidar estos monumentos, que ahora sufren filtraciones de agua y oxidación de vigas, entre otros desperfectos», ha destacado el congresista Martínez.

Los Presupuestos, con estas enmiendas, no se ratificarán hasta el 24 de mayo. «Eso no quiere decir que los Presupuestos no estén ya hablados y que tengan el componente naranja de más de 8.000 millones de euros», según Garaulet, quien ha precisado que solo quedan por hacer las enmiendas para mejorar «temas puntuales» para la Región.

Una vez que los Presupuestos salgan adelante, será el Ministerio que tenga la competencia sobre las baterías de costa el que tenga que realizar el proyecto de mejora. «Esperamos que en los seis meses que quedan se puedan ver ya inicios de la ejecución de este Presupuesto», ha mencionado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha asegurado que «estaba cansado de escuchar durante años cómo el PP y el PSOE anunciaban una y otra vez sus intenciones de explotar cultural y turísticamente estos emplazamientos claves para nuestro desarrollo, para luego no hacer nada».

El portavoz municipal de la formación naranja considera que «se han perdido décadas para potenciar la riqueza de estos recursos patrimoniales». Padín considera su recuperación un primer paso para empezar a trabajar por la declaración de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad.

En este sentido, Garaulet ha recordado que estuvieron hablando con la presidenta de la Entidad Estatal del Suelo SEPES para que «se pueda de una vez por todas rubricar el acuerdo para la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena», algo para lo que «sólo falta que la Comunidad Autónoma haga su trabajo y presenten el papel para que lo hagan».

Cambio climático y biodiversidad

Por otro lado, Martínez ha recordado que los partidos de «izquierdas» habían criticado que los Presupuestos «no tenían una componente medioambiental y que había una bajada del 20 por ciento en este ámbito con respecto a los del año pasado».

En este sentido, el grupo parlamentario de Ciudadanos también ha logrado incluir dos enmiendas «que van a tener mucho impacto en nuestra Región, como son las referidas a dotar con 6 millones de euros la Oficina del Cambio Climático y con un millón para respaldar la aplicación de la Ley de Biodiversidad», ha destacado.

«Con estos fondos, se podrán desarrollar estrategias para mejorar la gestión de residuos, la depuración de agua, poner coto a los vertederos incontrolados o ahondar en soluciones para la contaminación por purines y otros elementos», según Martínez.

«España tiene ahora más de 30 apercibimientos por parte de Europa en este sentido, y estas leyes y los fondos con las que las dotamos quieren invertir esta tendencia y avanzar en acciones a favor por ejemplo de la recuperación del Mar Menor y el cumplimiento de los acuerdos de París», ha puntualizado el congresista de Cs.

«Siempre que hay componente medioambiental, el PP arrastra los pies, pero hemos logrado que esta preocupación de Cs por el cambio climático o el mantenimiento de la biodiversidad cuenten con respaldo presupuestario», ha finalizado Martínez.

«Nosotros vemos el cambio climático como una oportunidad para fomentar el empleo y la competitividad, y estas enmiendas van a incidir en eso», según García, quien ha manifestado que el efecto será «especial» en la Región en asuntos como «turismo, agua, desertificación y erosión de suelos».