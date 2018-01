«Es insuficiente, porque así no es un hospital general como pidió la Asamblea» Reunión entre la Plataforma Salvemos el Rosell, la cúpula de la Gerencia del Área II y el consejero de Salud. / P. Sánchez / AGM ANTONIO LÓPEZ Cartagena Sábado, 27 enero 2018, 00:34

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Salvemos el Rosell recibió ayer la noticia de la apertura de dos nuevos servicios y el refuerzo de los quirófanos del hospital del Paseo de Alfonso XIII con cierta incredulidad. «Así se sigue sin cumplir la Ley del Rosell aprobada en la Asamblea Regional y que obliga a la Comunidad Autónoma a equipar el centro hospitalario al cien por cien, para que sea independiente del Santa Lucía», dijo ayer el portavoz del colectivo, Leandro Sánchez, a su salida de la reunión con el consejero de Salud, Manuel Villegas.

«Para nosotros, es del todo insuficiente, porque no se cumple la ley del parlamento. Así no se puede catalogar el Rosell como un hospital general, porque no tiene un soporte como es una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que haga que las urgencias sean de alta resolución y evite el traslado de pacientes al Santa Lucía, con patologías complejas», explicó Sánchez.

En su opinión, con estas medidas se demuestra que el Gobierno regional «no quiere poner a pleno rendimiento el hospital, mientras la situación sanitaria en el Área empeora». Un ejemplo de ello, añadió, son las largas listas de espera para ser operado o para ver a un especialista.

Por ello, avisó de que mantendrá las concentraciones los últimos jueves de cada mes y no descarta convocar una gran manifestación por las calles de la ciudad. Además, «seguiremos con el proceso de llevar a los tribunales al ejecutivo murciano, por no cumplir la normativa dictada por la Asamblea».