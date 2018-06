Inocencio Víctor Ros: «Creo que todos hemos sido alguna vez icues, de una forma u otra» Inocencio Víctor Ros, con su libro. / J. M. Rodríguez / agm Escritor ANTONIO LÓPEZ Cartagena Viernes, 1 junio 2018, 09:28

Hace un año desde que Inocencio Víctor Ros (Cartagena, 1944) publicó su novela 'El Bandolero de la Rosa', la historia de un Robin Hood cartagenero, cuya segunda edición ya está a la venta. Ahora se lanza a publicar su nuevo trabajo, otra novela donde escudriña la historia del célebre personaje local 'Icue', nombre que da título al libro. Se trata de una aventura, mitad realidad, mitad ficción, «no exenta de pasiones, de celos, de intereses comerciales, de traiciones y de sensuales andanzas», como él mismo cuenta. Hoy, a las ocho de la tarde, en el bar El Jardín de La Salamandra, ubicado en la calle Carmen Conde, presenta esta obra, la número 14 de su vida. En su palmarés literario también hay otros diez cuentos, el género con el que comenzó a escribir al jubilarse de Bazán (actual Navantia), hace ya casi veinte años.

- Hoy, aprovechará la presentación de 'Icue' para dar a conocer la segunda edición de 'El Bandolero de la Rosa'. ¿Qué siente con la aceptación que ha tenido ese libro?

- Una enorme satisfacción. Todo ha sido gracias a Malbec Ediciones, que me lo propuso hace unas semanas. Estoy encantado. La edición estaba agotada en las librerías, y muchas personas me paraban por la calle a preguntarme que dónde la podían conseguir. Nunca pensé que podía tener ese interés.

- Y ahora 'Icue'.

- Sí, estoy muy emocionado. Lo que comenzó solo como un cuento en honor a la figura de este personaje, se ha convertido en una novela. Tras buscar y estudiar una extensa documentación, me di cuenta de que podía escribir algo más extenso. Entonces, empecé a darle forma hasta ahora. Creo que gustará. La historia es bonita.

- ¿Por qué eligió la llegada de los romanos a la ciudad como escenario para su libro?

- Porque es cuando me imagino que surgió la figura del primer icue. Mi protagonista es Aquilino, un chico de 17 años, que se dedicaba a pescar los manjares más preciados de las aguas carthaginesas y después a venderlos, desnudo, a cuantos se acercaban a él. Imagínese el gran revuelo que provocaba, sobre todo entre las damas de la alta sociedad de aquella época. Él lo hacía para ganar dinero para comprarse una casa, y así conseguir a la chica de la que se había enamorado. Y no cuento más, no quiero desvelar todo el libro.

- ¿Qué había de icue en Inocencio cuando era pequeño?

- Poco, tenga en cuenta que yo me crié en Isla Plana y no vine a Cartagena hasta que comencé mis estudios en la Escuela de Bastarreche, actual Instituto Hespérides. Por aquellos años, era un nombre que se usaba mucho para referirse a cualquier persona y como nosotros nos escapábamos de clase para ir a los muelles, nos llamaban así. Creo que alguna vez todos hemos sido icues, de una forma u otra.

- ¿Cree que el protagonista de su novela, Aquilino, pudo ser, realmente, el primer icue de Cartagena?

- Pudo serlo, por qué no. Pero no hay nada que lo corrobore. Su origen es incierto.

- ¿Cómo han tratado los historiadores la figura del icue?

- Como una persona célebre, como lo que siempre ha sido para Cartagena.

- ¿Dónde se puede adquirir el libro?

- En cualquier librería de Cartagena, entre ellas, Santos Ochoa, Centro, La Montaña Mágica, La Casa del Libro y Alcaraz.

- ¿Está inmerso en otro libro?

- Sí, en 'La venganza de un inocente'. Va de cinco chicos que violan a una chica y culpan a otro. Lo consiguen, porque tienen mucho dinero. Es una historia que ideé mucho antes de los sucesos de Pamplona.