Indignación empresarial y política debido a la falta de fecha para la llegada del AVE Bario, Rivera, el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solis, y Sevilla, durante la sesión de ayer. / J. M. Rodríguez / AGM El proyecto ministerial relega el baipás de Beniel, el tercer raíl de Cartagena y la circunvalación para mercancías en Murcia EDUARDO RIBELLES Cartagena Sábado, 29 julio 2017, 08:44

La expectación inicial de los empresarios y de los políticos locales asistentes al Foro Región de Murcia, ayer en la Autoridad Portuaria, acabó en cabreo debido a la falta de fechas para la llegada de los trenes de pasajeros a Cartagena y de mercancías a Escombreras por una línea de alta velocidad. El coordinador del Ministerio de Fomento para el Corredor Mediterráneo, Juan Bario, demostró que no hay nada previsto.

Bario había sido invitado a la reunión especial, a la que asistieron medio centenar de altos cargos políticos y empresariales, para detallar un calendario de puesta en marcha de las nuevas líneas ferroviarias por toda la Región. Con sus explicaciones, confirmó que los trenes en pruebas llegarán a Murcia en otoño y que los primeros servicios convencionales serán en 2018. Incluso Lorca cuenta con una estimación de que en 2023 pasará por allí el primer AVE. Solo Cartagena sigue huérfana de un compromiso similar. Ni los papeles ni las palabras de Bario incluyeron referencia concreta alguna al momento en el que un pasajero y un contenedor partirán de la ciudad y de su puerto por un nuevo trazado.

«Para la financiación no habrá ningún problema. Tras superar la declaración de impacto ambiental, el trazado está en fase de proyecto», explicó el comisionado, a las puertas de la reunión. Una vez dentro, se extendió en explicaciones sobre las fases que sí tienen una ejecución garantizada en la Región. Después se abrió un turno de intervenciones y la alcaldesa, Ana Belén Castejón, lanzó una pregunta para saber por qué la de Cartagena era la única parte en la que no aparecía la fecha de finalización.

El enviado de Fomento dice que en 2018 estará hecho el proyecto y la licitación sería en 2019 Murcia y Lorca obtienen garantías de cuándo estará en servicio el tren, pero Cartagena no

El alto cargo de Fomento no quiso, no pudo o no supo responder lo que Castejón deseaba saber. «La declaración de impacto ambiental está hecha, faltan unos pocos trámites para que se apruebe el proyecto de trazado, que incluye el tercer raíl, y luego podemos empezar con el proyecto de electrificación», explicó. Sin embargo, fue incapaz de dar detalles. «Pueden ser 18, 22 o 24 meses de trabajo, pero eso está en función del proyecto que se está elaborando», dijo. Más allá de eso, Castejón solo consiguió vaguedades sobre el «avanzado estado de ejecución», de todos los documentos preparatorio y buenos deseos sobre que la llegada de la alta velocidad y de los trenes del Corredor Mediterráneo será una realidad «en un plazo muy corto», sin definir en ningún caso cuál será su duración.

A la regidora las explicaciones de Bario no le parecieron bien. Después del encuentro dio a conocer, públicamente, su insatisfacción.

La alcaldesa tildó de «ridículo» que el representante del Ministerio de Fomento acudiera a su municipio para «no dar apenas ningún dato concluyente sobre la llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo a Cartagena». Ella le pidió compromisos ciertos y con pruebas sobre el avance del proyecto y no buenas palabras sobre objetivos sin confirmar. Pero durante la intervención constató que «casi toda la información con datos y fechas era para la llegada de la alta velocidad a Murcia».

Para ella, las previsiones sobre la ejecución del proyecto durante el año que viene y la licitación a finales de 2018 o principios de 2019 son insuficientes, porque no van acompañadas de una promesa puesta en marcha de los servicios ferroviarios en una fecha concreta. Tampoco resultan creíbles, indicó, los anuncios de inversiones millonarias que se barajan, si no se concretan con documentos las anualidades en las que se van a dividir.

La respuesta de los empresarios ante la información de Fomento no se hizo esperar. «¿Contentos? ¡Por las narices!», exclamó el presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Martínez, nada más salir de la reunión. Tanto él como el líder de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca, Pedro Pablo Hernández, hicieron sus propias preguntas sobre el AVE y Cartagena. Tampoco salieron satisfechos del encuentro.

«Durante la reunión ha quedado claro que ninguno de los proyectos que benefician a Cartagena tiene unos plazos concretos de ejecución. Ni el tercer raíl en el trazado desde Murcia, que incorpora la línea al ancho AVE, ni el baipás de Beniel que permite a los trenes llegar hasta Cartagena sin pasar por la capital, ni la nueva circunvalación para que los trenes de mercancías no tengan que atravesar la ciudad camino del centro de España», enumeró Martínez. Fuentes cercanas a los empresarios indicaron que las fechas dadas por Bario no coinciden con las obtenidas en un encuentro reciente con altos cargos del Gobierno regional, que dieron por hecho que las obras podrían comenzar en 2018.

«También el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, apoya la circunvalación para trenes de mercancías, que el Ministerio de Fomento ni siquiera tiene prevista», apuntó Miguel Martínez.