El impago a voluntarios europeos del Ayuntamiento enfrenta al PP con MC El equipo de gobierno socialista desatasca la ayuda de enero y agiliza la de febrero, para garantizar la continuidad del programa de becas EDUARDO RIBELLES Cartagena Jueves, 15 febrero 2018, 09:34

Cuatro jóvenes voluntarios extranjeros han sufrido retrasos de entre dos y tres meses en el pago de las becas de alrededor de 200 euros que cobran para sus gastos, desde otoño del año pasado. El PP advirtió ayer de que el caso ha sido denunciado por uno de ellos, lo cual pone en riesgo el programa de que dependen también becas de jóvenes cartageneros en otros paises. El concejal de Juventud, David Martínez, del PSOE, intenta solucionar esta semana un problema «heredado del anterior responsable, Ricardo Segado, de MC», según fuentes de alcaldía, que aseguraron que solo queda febrero por pagar. Segado aseguró que el problema no se generó en su departamento, sino en Intervención.

La concejal del PP Carolina Palazón advirtió de que hay «una denuncia interpuesta por un voluntario ante la Agencia Nacional del voluntariado, cansado de esperar una solución desde que llegaron, en septiembre de 2017». «El entonces responsable de Juventud, el exconcejal de MC, Ricardo Segado, presumió y se hizo la foto, pero no hizo su trabajo y permitió que los voluntarios pasen dificultades económicas, como no poder pagar el piso en alquiler, la luz y el agua», explicó la concejal. «No es justo que la incompetencia de Segado prive a los jóvenes cartageneros de vivir los beneficios de este programa, como aprender un idioma y conocer otra cultura», añadió.

Afectados Cuatro jóvenes voluntarios de países extranjeros. Impagos Retrasos de entre dos y tres meses, a razón de 200 euros, desde septiembre. Pendiente La alcaldía dice que ha pagado enero y solo queda febrero.

Intervención pone reparos

El problema, que según el PP se prolonga desde septiembre de 2017, está a punto de solucionarse del todo, aseguró el sustituto de Segado, David Martínez, a través de una portavoz de alcaldía. «Se les debían dos meses a los voluntarios. Ya se les ha pagado enero, y solo falta febrero», indicó la misma portavoz.

Ricardo Segado también quiso dar su versión de los hechos. «Los técnicos de mi concejalía prepararon toda la documentación en su momento y yo la firmé. Me consta que existe un retraso técnico en otra área que confío que subsanen sus responsables porque a mi también me parece que el programa de voluntariado es ejemplar», indicó. Fuentes de su partido indicaron que el problema se ha dado en el área de Intervención, que fiscaliza cualquier pago y no da el visto bueno a la Tesorería para que pague si ve algo raro.

La portavoz de alcaldia no reveló la causa de la demora. «Solo podemos decir que se generó en la época de Segado como edil, y que es con Martínez en el puesto cuando se le da solución».

El Servicio de Voluntariado Europeo permite a jóvenes de todos los países de la UE apuntarse a los programas que ofrecen ayuntamientos de otras naciones, viajar hasta ese lugar y desarrollarlos a cambio de una beca de alojamiento y para gastos. Así se llevan a cabo proyectos educativos, culturales, medioambientales, de protección del patrimonio y de enseñanza de idiomas, entre otros.