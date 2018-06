Hortensia López Lorca: «Aunque sin querer, reflejamos algo de nosotros en los personajes» Hortensia López. / V. Vicéns Autora de 'A orillas del río Zaire' BOTÍAS SAUS Sábado, 2 junio 2018, 11:20

Podía estar ambientada en las orillas del Segura, pero Hortensia López Lorca decidió situar la trama de su novela junto al río Zaire, aquel que tan bien conoce después de dos décadas viviendo en sus orillas. Porque Hortensia, tras culminar su carrera, se marchó, como Lena, la protagonista, al país africano. Fruto de aquella experiencia es la novela 'A orillas del río Zaire', hasta donde viaja una chica murciana para trabajar en un colegio. Allí conocerá a sus grandes amores, sellará espléndidas amistades e iniciara un periplo que, página a página, nos desvela cómo discurre la vida, tal que agua por aquellas tierras lejanas.

-¿Qué hace una chica murciana en Kinshasa?

-Al finalizar mis estudios barajé varias ofertas de trabajo en países francófonos y me decidí por el Zaire, actual República Democrática del Congo. Me pareció un país exótico, con una cultura muy diferente a la nuestra y pensé que me aportaría una experiencia humana.

-¿Sería posible una trama similar a las orillas del Segura?

-Por supuesto. Cada sitio tiene sus peculiaridades, lo importante es que nunca debemos caer en la vulgaridad de pasar ante lo extraordinario y no darnos cuenta. En el paisaje de nuestra vida existen personas, historias... que parecen secundarias y tienen un valor de protagonista.

-¿Cómo se le ocurrió la trama?

-Durante mi estancia en el Zaire conocí a mucha gente, tanto zaireña como de otras nacionalidades. Fui testigo de acontecimientos importantes en la historia de ese país. Con el tiempo, llevé a cabo un largo trabajo de investigación y fui dando forma a la novela 'A orillas del río Zaire'.

-Usted, como Lena, la protagonista, se marchó a Zaire.

-Sí. Lena es una chica que decide lanzarse a trabajar en un país africano, en un momento convulso de su historia y sin las facilidades de los medios de comunicación actuales. Todo lo que sea dar presencia a la mujer en la sociedad y en la literatura me parece bueno.

-¿Cuándo le gusta más escribir?

-En mis ratos libres. Además me ayuda a dar objetividad a mi vida diaria. He disfrutado mucho escribiendo esta novela, saboreando los colores y los olores de África. Por otra parte, escribirla ha sido una tarea ardua, al hacerla compatible con el trabajo profesional y la atención a la familia.

-¿Qué tiene Lena de usted?

-Aunque no queramos, siempre reflejamos algo de nosotros mismos en los personajes. Lena es una persona valiente, amiga de sus amigas sin sentirse propietaria de ellas; le gusta ayudar y trabajar. Creo que en eso nos parecemos.

-¿Qué otros personajes de la obra la fascinan?

-Por encima de la protagonista, trascienden los otros personajes que reflejan su carácter hospitalario, alegre y de amistad sincera. Su amiga Betty, al ser de su edad, deja una huella en ella. Pero si alguien está ahí dándole fuerza es Gonzalo, un empresario que viaja por negocios al Zaire.

-¿Es difícil crear literatura en una Región?

-El escritor desconocido lo tiene difícil en cualquier lugar. Pero si una persona está decidida, puede encontrar la forma de publicar. Sin dejar de ser realista sobre nuestras posibilidades, no debemos poner freno a las ilusiones. Los que nos quieren siempre se alegrarán con nosotros y apoyarán nuestro proyecto.

-¿En qué proyectos anda trabajando estos días?

-Lo primero que tengo por delante es la presentación de 'A orillas del río Zaire' el 6 de junio, a las 7.30 en el Aula de Cultura de la Fundación CajaMediterráneo. A continuación, una serie de eventos para divulgar la novela, que ya está a la venta en librerías de varios países, Amazon, Casa del Libro... En cuanto tenga la posibilidad, me gustaría traducirla a otras lenguas.

-Su novela acaba de ser publicada ¿Ha habido ya reacciones?

-Han superado mis expectativas y me he llenado de agradecimiento: amigos de distintos puntos de España, embajadores acreditados en diferentes continentes, un formador de policías que sugiere impartir una ponencia sobre 'resiliencia' a sus policías, una empresaria que propone organizar una presentación en Madrid, un ama de casa que se emociona leyéndolo... Y esto acaba de empezar.