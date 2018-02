Un hombre apuñala a un joven y a un menor en el botelleo cerca del Cartagonova EDUARDO RIBELLES Cartagena Lunes, 12 febrero 2018, 09:17

Un joven de 18 años fue apuñalado en un costado y un menor sufrió heridas leves por arma blanca del mismo agresor, cincuenta minutos después de la medianoche, en el botelleo que reunió a cientos de jóvenes entre el estadio Cartagonova y el Centro Comercial Rambla (Eroski). Una pelea con varios participantes, motivada por unas hamburguesas, completó, a las seis de la mañana, el balance de incidentes en ese lugar.

Una llamada de un amigo alertó al 112 de la agresión a los dos jóvenes. La Policía Local se hizo cargo de uno de ellos, de 18 años, que sangraba abundantemente por un costado. El temor a que la herida fuera grave precipitó su traslado al Hospital Santa Lucía en un coche patrulla. Posteriormente se supo que las lesiones no revestían tanta gravedad como se pensó inicialmente.

Otro joven, de 17 años y conocido del anterior, sufrió cortes de menor importancia. También fue llevado poco después al mismo centro médico. Las versiones recogidas por los agentes identifican al presunto agresor como un hombre con estrabismo y vestido con ropa informal de color blanco, que se dio a la fuga. Los pinchazos con arma blanca tuvieron lugar sin mediar ninguna disputa previa, por lo que se desconoce el motivo que los impulsó.

El botelleo continuó y el 112 recibió, cinco horas después, un aviso sobre una pelea con varios participantes. La llamada indicó que el móvil de la disputa, en la que medio alguna pedrada, fue la adquisición de unas hamburguesas. Finalmente no hubo heridos.

La zona en la que tuvieron lugar los hechos funciona desde hace años como lugar de reunión de jóvenes para beber alcohol la noche de los fines de semana y de los días festivos. Tras varias rondas de debate entre los grupos políticos, el Ayuntamiento decidió no impedirlo. Solo intenta que no moleste y se asegura de que no se ven involucrados menores.