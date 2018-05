Hidrogea se prepara para aplicar mañana la rebaja del agua a 114.000 hogares La Comunidad confirma que su Boletín Oficial publica hoy el acuerdo municipal, cuyos efectos notarán los ciudadanos en el próximo recibo EDUARDO RIBELLES Cartagena Viernes, 4 mayo 2018, 09:13

La empresa Hidrogea lo tiene todo preparado para aplicar a partir de mañana la rebaja del agua que pagan, cada dos meses, 114.000 abonados y que supondrá un primer descuento de unos 8 euros de media en el recibo que será girado a finales de junio. El descuento es el que corresponde al consumo medio de una familia de cuatro miembros. La Consejería de Presidencia dio ayer orden de cumplir con el último trámite previo a la aplicación de la rebaja: la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) del dictamen favorable del Consejo Regional Asesor de Precios, emitido el pasado 13 de abril. «Mañana comenzaremos a repercutir el ahorro. El hecho de que sea sábado no supone ningún problema», aseguró una portavoz de Hidrogea, empresa que administra el servicio.

La rebaja bimestral media será de 8,5 euros, bastante más de los entre dos y tres euros que propuso el ejecutivo de la exalcaldesa, Pilar Barreiro, del PP, hace cuatro años, cuando surgió por primera vez esta posibilidad, pero menos de los alrededor de 15 que exigió su sucesor, José López, de MC, pero no consiguió. La actual primera edil, Ana Belén Castejón, prescindió del dictamen técnico que López utilizó para hacer esa estimación, hizo uno nuevo al que Hidrogea no ha puesto pegas y lo sacó adelante definitivamente, en la Junta de Gobierno Local del pasado 19 de febrero. Hay un recurso contencioso administrativo interpuesto por MC, en el que considera invalidado ese acuerdo de aprobación, precisamente porque no se sustenta en los informes que encargó López.

8,5 euros bimestrales se ahorrará una familia media de cuatro miembros en el recibo.

Liquidación del superávit

La rebaja del agua era el asunto más urgente que Ana Belén Castejón necesitaba resolver en relación al contrato del agua, pero no el único. Hace un mes anunció que quiere aprobar la liquidación de los balances del contrato en los últimos tres años, que José López no pudo, no quiso o no supo cerrar con Hidrogea. Las estimaciones realizadas al cierre del pasado ejercicio es que hay alrededor de 1,4 millones de euros de beneficio, que se sumarían a 1,5 de 2016 y a alrededor de 2,5 más de 2015. Esta ganancia ha sido estructural desde que, en 2012, comenzó a funcionar la nueva refinería de Repsol en Escombreras.

La oposición municipal forzó entonces al equipo de gobierno del PP a reunir a la comisión de control del contrato de Hidrogea. En todos los ejercicios desde entonces el contrato ha tenido superávit. Los seis millones y medio de los primeros dos años fueron destinados a refinanciar la deuda del contrato y los de 2014, a realizar obras de infraestructuras como la renovación de las canalizaciones subterráneas y la reforma de las calles Capitanes Ripoll y Alfonso X, en el casco urbano, y Floridablanca y Alfonso XIII, en Los Dolores.

Licitación de nuevas obras

Con el cambio en el gobierno, López cambió esa forma de actuar. Desde 2015 no se ha hecho ninguna infraestuctura importante con cargo al contrato. Fuentes municipales indicaron, a finales del año pasado, que era probable que las ganancias de 2015 y de 2016 se emplearan en obras. Está por ver si las licita Hidrogea y qué formula de control arbitra el Ayuntamiento, habida cuenta de las suspicacias que surgieron a raíz de las rebajas de coste en las actuaciones de 2015.