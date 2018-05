Grietas urbanas al volver la esquina Dos turistas miran hacia la calle Cuatro Santos desde la calle del Aire. / Antonio Gil / AGM Infraestructuras y Seguridad mantienen en precario calles por las que transitan los turistas. Los vecinos denuncian que falta limpieza y cuidados y sobra inacción en el control del ocio nocturno, la marginalidad y la prostitución EDUARDO RIBELLES Cartagena Martes, 1 mayo 2018, 02:15

«Parece mentira que el Edificio Administrativo y el Palacio Consistorial estén tan cerca», se indignó hace pocos días Ascensión Muñoz. Vecinos como ella lamentan que los concejales de gobierno pasen cada día por la Plaza de José María Artes y cerca de la calle Escorial, llenas de baldosas deterioradas. O por la calle Morería Baja, con las aceras y las calzada muy deterioradas, y no hagan nada por remediar su situación. A las críticas a estos desperfectos se suman las referidas a los síntomas de deterioro social que transmiten las calles Cuatro Santos, por la prostitución, y Arco de la Caridad, camino de la brecha urbana que suponen los descampados del Monte Sacro, plagados de personas próximas al desarraigo. Los ediles de Infraestructuras, Juan Pedro Torralba, y de Seguridad, Francisco Aznar, confirmaron que poco se puede hacer ahora mismo, más allá de incrementar la limpieza y actuar si alguien altera el orden público «cosa que no ocurre», aseveró el segundo de ellos.

Los residentes son los sufridores máximos de esta situación con la que se tropiezan nada más poner un pie fuera de su casa. «Yo voy a comprar el pan en Cuatro Santos y vuelvo desolado por lo que veo por allí», explicó Ginés Toval, que tiene su casa en la calle del Aire. También los turistas tuercen el gesto cuando vuelven hacia la Plaza del Ayuntamiento tras curiosear más allá del eje calle Mayor-Puerta de Murcia-Calle del Carmen. «Deberían hacer un esfuerzo por tener la ciudad más limpia y arreglada, en todos los sentidos», subrayó Denise Masterson, una pasajera estadounidense de crucero, recién salida también de la calle Cuatro Santos. Como ella, cientos de pasajeros de barcos turísticos se adentran en el casco histórico para descubrir que abundan los rincones sin encanto, a pocos metros o incluso en el camino entre los principales centros visitables.

Los problemas que tienen que ver con el mantenimiento y la limpieza dependen de Juan Pedro Torralba. «Podemos actuar y lo hacemos para eliminar la suciedad, pero no podemos ponernos a cambiar las aceras y la calzada en un área peatonalizada hace apenas una década», aseveró, al hacérsele notar que también la calle del Aire empieza a tener desconchones en ambas partes. «No podemos evitar el deterioro por el paso de los vehículos, en calles semipeatonales», dijo.

«Debería darles vergüenza»

Asunción Muñoz y Ginés Toval dijeron a Torralba, en una reunión hace una semana, que limpiar de vez en cuando es insuficiente. «Debería darles vergüenza. A mi, que lo sufro, me da apuro ver cómo los turistas se asoman a algunas calles y miran con incredulidad lo mal que están y el ambiente», comentó ella.

La presencia de prostitutas a cualquier hora en Cuatro Santos y su entorno ya ha sido motivo de quejas antes. «Son las mismas de siempre. Y no se quedan solo en esa calle. Como saben que por allí pasa menos gente, a veces salen a por clientes hasta la Plaza de San Francisco», aseveró José Galindo, que vive muy cerca.

Francisco Aznar es el responsable de solucionar ese problema y asegura que lo ha intentado. «Al principio de este mandato hicimos mucha presión en esa zona. Durante varias semanas pusimos agentes allí de manera casi permanente despejamos el lugar durante un par de meses. Pero yo no puedo mantener una patrulla allí permanentemente para controlar a personas que tienen sus papeles en regla y a las que no es tan sencillo detener porque no están haciendo, en principio, nada irregular en la calle», explicó.

Tras aquella experiencia piloto del despliegue preventivo, ahora los agentes solo son visibles al pasar fugazmente en alguna ronda o a bordo de coches patrulla. Mientras en algunos momentos, en días de crucero, se puede ver a varias patrullas cruzarse en el eje que forman las calles Carmen, Puerta de Murcia y Mayor, hasta la fachada marítima o redoblar esfuerzos en el control del paso de los peatones de Héroes de Cavite.

El foco de prostitución de la calle Cuatro Santos, que denuncian los vecinos, se encuentra junto al antiguo hotel Peninsular, adquirido por el Ayuntamiento hace poco más de un año, por 500.000 euros, con el objetivo de instalar allí un retén de la Policía Local. En los Presupuestos que aún están por aprobar, no hay ninguna partida concreta para eso. «Tendremos que ver si es posible hacerlo con las bajada de precio que obtengamos en los contratos durante el ejercicio», indicó Juan Pedro Torralba.

La frontera para los turistas la marca el eje Serreta, Caridad y Gisbert, donde el índice de personas desocupadas, españolas y extranjeras, confunde muchas veces a los turistas. El argumento de Aznar sobre la calle Cuatro Santos vale también allí. «¿Qué hago? ¿Dejar una patrulla permanentemente en esa zona para controlar a gente que no parece que haga nada malo? No tengo tantos agentes».

Limpieza desigual

La actividad nocturna de bares y discotecas tampoco ayuda a mejorar la imagen diurna de algunas de estas calles «Hay algunas que parece que solo sirven para que los jóvenes hagan sus necesidades los días de fiesta. Y por la mañana la limpieza es muy desigual. Hay algunas en las que no entran las máquinas, como la de Escorial, otras en las que solo pasan una vez con una fregadora de rodillos o pegan un 'manguerazo' sin preocuparse más», explicó Ascensión Muñoz. «El problema de los orines no parece que quieran solucionarlo», añadió Toval , que vive en la calle del Aire. « Las pintadas, los solares... todo da una sensación de abandono, apenas a 50 metros de la calle Mayor por la que pasan miles de turistas», aseveró.

Al otro lado de la Plaza del Ayuntamiento hay otro lugar que hace que los turistas apenas dirijan la vista en esa dirección y sigan de frente hacia la calle Mayor. La Plaza de José María Artes sufrió hace algo más de una década las consecuencias de la construcción de dos edificios de forma sucesiva. Uno fue el Hotel NH Cartagena, pero la promotora cumplió y reparó las baldosas a su alrededor. El otro fue el inmueble que tiene enfrente y que ha quedado desocupado y con la planta baja sin acabar. El paso de vehículos pesados con material de construcción y de camiones hormigonera fracturó muchas de las baldosas, que no han sido repuestas. El año pasado el Ayuntamiento reemplazó medio centena de ellas en el lado que hay más cerca del Palacio Consistorial. Desde entonces, no ha habido ninguna actuación más.

Más actividades y establecimientos para dar vida a la zona El programa 'Cartagena libre de rumores' recogió el pasado domingo, en la Plaza de San Francisco, por medio de papeles fijados en un mural, las peticiones de los ciudadanos para mejorar el barrio. A las solicitudes de limpieza y reparaciones en calles, plazas y fachadas se unieron varias que piden un impulso dinamizador a las actividades comerciales y de ocio colectivo, más allá de la 'marcha' nocturna. Los residentes quieren que las plazas sean espacios de convivencia y que estén acondicionadas con zonas verdes y elementos que las hagan agradables para quedarse. También que vuelva a haber tiendas, supermercados y algún cine en activo que den recuperen la vida que tenía antaño.