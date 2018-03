Globalia y Alsa negociarán para mantener el autobús de línea cada hora en La Palma Varias personas cogen el autobús en La Palma. / A. Gil/ AGM La Comunidad, el PP y MC creen que debería ser el Ayuntamiento quien preste el servicio, puesto que se trata de un tramo urbano ANTONIO LÓPEZ Cartagena Viernes, 2 marzo 2018, 01:40

La empresa Globalia, que presta servicios de autobuses en gran parte de España, y la compañía Alsa, que tiene la concesión del transporte urbano en Cartagena, comenzarán en breve las negociaciones para mantener el paso por La Palma cada hora de los autocares de la Línea 24 ( Cartagena-Pozo Estrecho-Roldán). Fuentes de ambas empresas así lo señalaron a 'La Verdad'. La concesión de este servicio fue otorgada por parte del Ministerio de Fomento a Globalia en marzo del año pasado. Con anterioridad a esa fecha la tenía la alicantina Costa Azul, junto a Alsa, cuyos autocares pasaban cada día desde las siete de la mañana a las diez de la noche, con una frecuencia de paso de 60 minutos, algo que sigue haciendo esta última a pesar de no tener la concesión.

La Consejería de Fomento apuntó ayer que para desbloquear el problema y asegurar el servicio a los vecinos, hay otra opción y es que el Ayuntamiento de Cartagena financie esa línea, porque discurre plenamente por su término municipal. Por este motivo, este departamento regional se puso en contacto en 2017 en dos ocasiones con el Consistorio para que tomara medidas para prestar este servicio y no se perjudicara a los vecinos, porque, tal y como obliga la normativa, está prohibido que lo haga Alsa si no es llegando a un acuerdo con Globalia, que es la que tiene la concesión. A la Comunidad no le consta que Fomento haya abierto expediente a esta última por no prestar el servicio de la Línea 24.

El PP de Cartagena emitió un comunicado, en el que el Gobierno local, tanto el liderado por José López como el de Ana Belén Castejón, «se ha cruzado de brazos durante nueve meses y ha mirado a otro lado, cuando la Comunidad Autónoma le advirtió de que se iba a interrumpir la prestación de servicios en determinadas frecuencias horarias de la línea 24 entre La Palma y Cartagena», explicó el presidente de esta formación local, Joaquín Segado. Y añadió: «Han estado a punto de dejar abandonados a su suerte a los ciudadanos, porque no les preocupan los problemas de los cartageneros».

Los vecinos exigen soluciones

Sin embargo, la concejal de MC María José Soler, echó la culpa de esta situación a la Comunidad Autónoma, porque «no informó» al Ministerio de Fomento de que la línea discurría por suelo urbano y de que por ello, el servicio podría ser prestado directamente por el Ayuntamiento de Cartagena. Ante eso, anunció, propondrá en el próximo Pleno que así sea, porque en opinión de Soler el servicio «no puede depender de acuerdos entre empresas ni de caprichos políticos».

Mientras tanto, los vecinos insistieron ayer en que lo único que les importa es el mantenimiento del servicio como lo tenían hasta ahora (un autobús cada hora). Volvieron a exigir la pronta resolución del conflicto. Añadieron que de no ser así, cumplirán su aviso de convocar una manifestación por las calles de la diputación. Están dispuestos a cortar la carretera por la que pasan los autobuses de línea, en señal de protesta. Aun así, confían en que finalmente Alsa y Globalia lleguen a un acuerdo, porque a ambos les interesa la línea, que usan 40.000 vecinos al año, una media de cien por día.