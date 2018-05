La Federación Vecinal de Cartagena convoca una manifestación el día 17 en Murcia por el Mar Menor Suciedad en las inmediaciones del Club Náutico de Los Nietos, la semana pasada. / J. M. Rodríguez / AGM Los residentes de Los Urrutias exigen la limpieza de fangos en las playas; la alcaldesa pide un plan estratégico para la laguna «como el del Prestige y el terremoto de Lorca» EDUARDO RIBELLES Cartagena Lunes, 7 mayo 2018, 13:02

La Federación Vecinal de Cartagena convocó este lunes una manifestación en Murcia, para el jueves 17 de mayo, en la que protestará contra «las mentiras» y «las promesas incumplidas» por el Gobierno regional sobre la limpieza y la regeneración del Mar Menor.

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, compareció esta mañana, en el Palacio Consistorial, junto al presidente vecinal, Leandro Sanchez, y a los representantes de los residentes en Los Urrutias, Severo Sánchez, y Punta Brava, Juan Antonio Ortiz, así como el gerente de la entidad de conservación de la urbanización Estrella de Mar, Mario Werner.

«Es hora de volver a movilizarse, de hacer valer las 4.316 firmas recogidas y exigir el tratamiento y la retirada de los fangos que hay en las aguas de las playas de la ribera sur del Mar Menor, la construcción de cinco balnearios que sean ambientalmente sostenibles y la creación de un paseo marítimo en Los Urrutias que cumpla también con esa sostenibilidad», explicó Leandro Sánchez.

La primera manifestación pasará por delante del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, de la Demarcación de Costas y de la Delegación del Gobierno, administraciones a las que los vecinos hacen responsables de «la suciedad que hay frente a la costa, desde el Carmolí hasta Estrella de Mar. Llevaremos un poco de esos fangos para que pueden ver de lo que hablamos», explicó Severo Sánchez. Las movilizaciones continuarán el 24 de mayo, ante la Asamblea Regional, donde ese día hay previsto un Pleno. El 21 de julio y el 18 de agosto habrá dos protestas ciudadanas más en Los Urrutias.

«Nos reunimos el 12 de septiembre con los responsables de la Demarcación de Costas, de la Comunidad y de la Delegación del Gobierno. De lo dicho entonces, del compromiso de actuar en otoño para tener el Mar Menor en condiciones en primavera, no se ha cumplido nada. Hemos perdido otro año más», advirtió Severo Sánchez.

Por su parte, Castejón subrayó que el Ayuntamiento apoya la reivindicación y exige «un plan estratégico del Mar Menor, con presupuesto, como los puestos en práctica en la catástrofe del 'Prestige', en Galicia, y con motivo del terremoto de Lorca». Castejón mantiene además su propuesta de una moratoria urbanística que impida la construcción de nuevas urbanizaciones. «Lo dije alto y claro en la Asamblea Regional hace unos días. Y me quedé sola. Los demás alcaldes ribereños dijeron claramente que no. Yo ya he demostrado con hechos, como la paralización de la tramitación de la urbanización Novo Carthago, en la última Junta de Gobierno Local, que quiero esa moratoria», afirmó.

Severo Sánchez también valoró la propuesta del Gobierno regional, publicada en 'La Verdad' el pasado domingo, de construir un gran balneario «con cinco brazos o partes, que no ha sido consensuado con nadie. Nos parece un desperdicio de dinero. Con lo que va a costar, podrían hace cinco balnearios simples en varias partes de la costa».