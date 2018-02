El exregidor carga contra los que le acusan de «corrupto» y el PP estudia un recurso

«La investigación por la expropiación del Peninsular, ¡archivada! Los políticos mediocres, difamadores y mentirosos se quedan sin su juguete favorito. ¿Saben por qué? Porque no somos como ellos, no somos corruptos, no robamos ni les dejamos hacerlo. Y así seguiremos en MC». Con este mensaje, divulgado en su cuenta de la red social Twitter, celebró ayer José López el archivo provisional de su imputación en el 'caso Peninsular'. El exalcalde y portavoz municipal de MC acompañó imágenes de varios párrafos del auto judicial.

«MC nunca ha dudado de este resultado, porque sabemos que actuamos siempre dentro de la legalidad. Esta denuncia es parte de la persecución política iniciada contra José López y nuestro partido, precisamente por destapar que otros no las cumplen», manifestó el presidente de MC, Jesús Giménez.

El PP anunció que estudia presentar un recurso ante el juzgado, «porque las dudas generadas en la adquisición de la pensión por parte del Ayuntamiento siguen sin ser aclaradas». En concreto, citó el párrafo donde el juez expone que los hechos tienen relevancia penal.

Los populares dijeron que López «tomó la decisión de comprar la pensión abandonada de un amigo, por medio millón de euros, para ampliar el edificio administrativo de San Miguel», sin «ningún informe» que lo justificara. Añadieron que la compra se hizo «en un tiempo récord en la historia del Ayuntamiento: tres días, en plenas fechas navideñas»; y que López propuso la adquisición a la Junta de Gobierno, aunque el dinero «no dependía de su concejalía» (Urbanismo e Infraestructuras).