Cs exige revisar la seguridad en guarderías, colegios e institutos

El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) exigió ayer al Ayuntamiento de Cartagena que revise las condiciones de seguridad de todos los institutos, colegios y escuelas infantiles del municipio y que elabore un informe detallado sobre las necesidades de mejora. Cs puso como ejemplo los múltiples desperfectos y la falta de una salida de emergencia en la escuela Santa María del Buen Aire de La Puebla, de los que 'La Verdad' informó ayer.

Entre la principales quejas de padres, alumnos y profesores de esta diputación cartagenera están la existencia de varios bancos del patio rotos; almohadillas de la zona infantil despegadas; desconchones y humedades en las paredes; grifos que no cierran; sanitarios antiguos y estropeados; los tableros de la pista de baloncesto podrido.

«Creemos que el colegio de La Puebla no es un caso aislado. Hay más centros que no cumplen la normativa en materia de seguridad, pues tienen rejas en las ventanas que no pueden abrirse desde el interior, no tienen toma de agua cercana para los casos de incendio; no tienen señalizadas debidamente las salidas de emergencias; y los extintores no han sido revisados en años», enumeró el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín.

Garantizar la evacuación

Para solventar los problemas que sean de competencia municipal en el colegio de La Puebla, Cs exigirá al Gobierno local que incluya una partida en los próximos presupuestos locales. «Estaremos muy atentos a la dotación económica que se destine a nuestros colegios públicos y, si lo vemos necesario y viable, pediremos un aumento significativo en función de las necesidades que presente cada centro».

Manuel Padín también anunció que ha propuesto al grupo parlamentario de Cs en la Asamblea Regional que exija hacer revisiones en los colegios de la Región.