El Estado deberá pagar 450.000 euros a la familia de Diego, si no lo hacen los policías

Lunes, 9 octubre 2017

El juez esperará a decidir si los cinco policías tienen o no que entrar en prisión hasta ver si el abogado del Estado recurre la indemnización a los hermanos de la víctima de Cala Cortina

El magistrado de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial condena como autores de un delito de detención ilegal y homicidio imprundente a la pena de 4 años de prisión a los cinco policías acusados de la muerte de Diego Pérez, cuyo cadáver fue hallado en Cala Cortina en marzo de 2014.

En concreto, la sentencia condena a cada uno de ellos, por el delito de detención ilegal, a 2 años de prisión y 2 años de inhabilitación absoluta; y por el delito de homicidio por imprudencia profesional, a 2 años de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio profesional como miembros de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o de cualquier oficio o cargo relacionado con la seguridad pública o privada, durante 2 años. Los cinco agentes están suspendidos de sus empleos desde octubre de 2014, cuando fueron arrestados a raíz de una investigación de Asuntos Internos, iniciada tras la muerte de Diego.

El fallo, de acuerdo a las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, una vez que los acusados reconocieron los hechos, recoge, de forma cualificada, las atenuantes de confesión y reparación del daño.

Igualmente, la sentencia, notificada este lunes a las partes, condena a los acusados a indemnizar conjunta y solidariamente a la hija del fallecido en la cantidad de 200.000 euros, de los que constan consignados 30.000 euros y a los cinco hermanos en la cantidad de 50.000 euros para cada uno de ellos, de los cuales constan ya consignados en igual forma 30.000 euros. Declarando en ambos casos la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Para determinar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado a los hermanos, único punto debatido en plenario, el juez ha tenido en cuenta "la relación especialmente intensa de cuidado de los hermanos por la víctima, dada la discapacidad de esta; la indescriptible desazón, angustia e incertidumbre que conllevó la desaparición del Diego durante 15 días; el dolor por la aparición del cadáver en una playa, con signos de aparente violencia, seguida de varios meses sin el menor conocimiento de las circunstancias que determinaron la muerte de su hermano; el desasosiego que tuvo que producir la imprevisible involucración de funcionarios policiales y un proceso prolongado con relevancia pública; la inexistencia de una satisfacción moral significativa, pues ni se han producido disculpas explícitas e inequívocas ni se ha logrado un conocimiento exhaustivo y sin incógnitas de todo lo sucedido, y la asunción de responsabilidades ha sido muy tardía", según se detalla en la resolución.

Según fuentes judiciales, en principio la Audiencia esperará para ver si el Estado recurre la cuestión económica a los hermanos, de forma que mientras la resolución no sea firme, no se resolverá si los agentes tienen que volver a prisión o si se suspende la ejecución de esa pena. Fiscalía y acusación pidieron el ingreso en prisión de los ahora condenados, y las defensas pidieron lo contrario: no ser encarcelados, en base a que la Ley permite la suspensión cuando cada uno de los delitos no superan los dos años. Acusación y Ministerio sostienen que los agentes deben cumplir la pena debido a la gravedad de los delitos y al hecho de que fueran cometidos por funcionarios públicos, que además tienen como tarea la protección de los ciudadanos.