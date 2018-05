Espejo denuncia que el municipio es el único del Mar Menor con sus playas sin limpiar EDUARDO RIBELLES Cartagena Miércoles, 23 mayo 2018, 08:22

El Grupo Municipal Popular preguntará al equipo de gobierno local qué motivos existen para que Cartagena sea el único municipio del Mar Menor cuyo Ayuntamiento aún no ha realizado la limpieza de las playas y por qué razón pidió el permiso a Costas más tarde que otras localidades.

Su portavoz, Francisco Espejo, se hizo eco ayer de la información de 'La Verdad', en la que se subraya que los servicios de limpieza manual acaban de comenzar su batida por el Mar Menor para eliminar las algas de las orillas. Espejo acusó a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, de no saber gestionar y llegar tarde en aquellas actuaciones que son responsabilidad municipal. «En 2017 les sucedió con los chiringuitos, que no pudieron empezar a funcionar hasta julio. Este año, vamos a empezar el mes de junio y no se han terminado las tareas de limpieza y mantenimiento de las playas cartageneras», advirtió el edil.

Mientras el resto de ayuntamientos del Mar Menor presentaron a tiempo la solicitud a la Demarcación de Costas para la limpieza de algas muertas en las zonas sumergidas, en concreto en el mes de enero, el Ayuntamiento de Cartagena lo hizo meses más tarde, según el portavoz. «Esto ha provocado que el resto de playas del Mar Menor estén listas y las de Cartagena tengan que esperar al menos cuatro semanas más», dijo. Añadió que «seguramente, en enero, la alcaldesa Ana Belén Castejón estaba más enfrascada en peleas y luchas» con MC, «su exsocio de Gobierno, y se olvidó de cumplir sus obligaciones».

Espejo aseguró que «la señora Castejón es la alcaldesa que todo pide y nada hace. No tiene problema en ponerse detrás de la pancarta para reclamar a otras Administraciones que saneen el Mar menor, pero cuando es ella la que tiene que asumir la responsabilidad y trabajar por el beneficio del municipio, se olvida de sus propias exigencias».