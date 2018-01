Los empresarios ven escaso el proyecto 'La Manga 365'

Los empresarios de La Manga creen que el proyecto 'La Manga 365', dirigido a desestacionalizar y revitalizar este enclave costero, diseñado por la Consejería de Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma, «es insuficiente, porque no centra el tiro en infraestructuras necesarias para esta zona», criticó el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Manga y Cabo de Palos, Antonio Plaza.

En su opinión, la creación de un sendero ornitológico que conecte el Mar Menor con el norte de La Manga y la instalación de zonas wifi en las playas, entre otras medidas, «no atraerán a más turistas». Cree que es necesario invertir en la remodelación de la Gran Vía, para crear un carril bici que atraviese La Manga sin obstáculos y que se usen las parcelas libres como aparcamientos disuasorios, uno de ellos para autocaravanas. También ve imprescindible que les dejen cerrar las terrazas en verano más tarde. Eso sí, para estos empresarios lo primero es el Mar Menor. «Sin él los turistas no vendrán», dijo. «Si no somos capaces de recuperarlo, el resto de medidas que pongamos en marcha no servirán para nada», añadió Plaza.