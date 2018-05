Los empresarios denuncian que la situación de El Hondón retrasará más el AVE y el Corredor Dos vecinos firman en favor de la llegada del Corredor Mediterráneo a Cartagena, en una mesa instalada ayer en la Plaza Héroes de Cavite. / J. M. Rodríguez /AGM Ferrmed alerta de que la descontaminación impedirá cumplir las fechas de Fomento y COEC insiste en la estación provisional ANTONIO LÓPEZ Cartagena Sábado, 19 mayo 2018, 03:03

Las fechas ofrecidas la semana pasada por el Ministerio de Fomento, para la llegada del AVE a Cartagena: 2023 si llega en superficie y 2025 si lo hace soterrado no convencen nada a los empresarios de Cartagena ni a los de Ferrmed (el 'lobby' de apoyo al Corredor Mediterráneo'), que hasta hoy promocionan y recogen en la Plaza Héroes de Cavite firmas para que esta vía para trenes de mercancías llegue a la ciudad. El secretario general adjunto de ese conglomerado empresarial, Francisco García Calvo, explicó que el hecho de que se haya elegido, por parte del Ayuntamiento y de los vecinos, que la alta velocidad arribe a la actual estación de ferrocarril, en la Plaza de México, y bajo tierra conllevará «inevitablemente» la descontaminación de los terrenos de El Hondón, algo que a su juicio «retrasará el proyecto», al igual que si llega al aire libre.

Lo hizo en la conferencia técnica que impartió en una carpa instalada en la Plaza de Héroes de Cavite, con motivo del acto '#QuieroCorredor', un evento celebrado en apoyo a esta infraestructura, al que asistieron el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, numerosos consejeros y concejales de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, así como diputados regionales y nacionales.

«Si llega en superficie costaría 67 millones de euros y si lo hace soterrado, saldría por 137 millones. En ambos casos habría que descontaminar, algo que no sé cuánto podría tardar, pero me parece que no sería muy rápido. Por ello, las fechas dadas por el Ministerio no se cumplirán», explicó García Calvo a La Verdad.

En la alcaldía niega que quitar los residuos suponga una demora para la Alta Velocidad

De igual opinión es el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Pedro Pablo Hernández, quien insistió en su propuesta de hacer una estación provisional para que el AVE pueda llegar mientras se descontamina. Tendría que estar, en su opinión, un par de kilómetros antes de la terminal actual de la Plaza de México, «y después hacer que llegue a la actual estación en superficie o soterrado: pero si antes quitamos los residuos, el proyecto se retrasaría aún más».

Que llegue a la ciudad en superficie cuesta 67 millones y que lo haga soterrado, 137

Estudios urbanísticos

Fuentes de la alcaldía respondieron que la eliminación de los restos contaminantes de El Hondón ya está prevista en el proyecto del Ministerio de Fomento, y que sobre las fechas dadas no habría más demora. El Consistorio encargará un segundo estudio a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), para que ésta detalle su propuesta de confinar el material en una parte de la finca, que ocupa un millón de metros cuadrados, y construir un gran parque y viviendas. En el primero se decantó por evitar el elevado coste del traslado de los residuos a un vertedero autorizado; y por liberar los 600.000 metros que hay entre la autovía de Murcia y la carretera de La Unión, para proyectar casas, un parque y zonas deportivas.

La Comunidad también ha encargado otro estudio sobre la situación y las perspectivas de descontaminación de antiguos suelos industriales en el entorno periurbano de Cartagena. Lo hará la empresa pública Emgrisa. En todo caso, la limpieza de los terrenos, donde se acumulan metales pesados, debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Sobre la llevada del AVE también habló el presidente López Miras, que se comprometió a acelerar los plazos al «máximo» de la Alta Velocidad, para «acortar» los que dio Fomento. Para ello, dijo, «ya se están dando pasos de gigante con la redacción del proyecto del baipás de Beniel y con los arreglos que pronto se harán en la Estación de Tren para adaptarla al AVE». Eso sí, añadió el presidente del Gobierno regional, «no podemos estar cambiando continuamente de proyecto y dar bandazos de un sitio a otro, porque así la ejecución sufre retraso». Lo hizo en referencia a la petición del Ayuntamiento de Cartagena de que llegue soterrado.

Tanto el AVE como el Corredor llegarán por el mismo trazado y sin necesidad de llegar a Murcia, a través del baipás de Beniel. El proyecto incluye el tercer raíl del tramo y una plataforma nueva, para ser adaptada a la Alta Velocidad y al ancho europeo del Corredor Mediterráneo. Además, serán suprimidas las curvas incompatibles con el paso de un AVE.

Precisamente, para que la segunda infraestructura llegue a la par que el AVE se celebró ayer el acto '#QuieroCorredor', una iniciativa promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios y que ha tenido con el apoyo de la COEC (ambos pertenecientes a Ferrmed). El presidente de la patronal indicó que una vez que ese 'tercer hilo' funcione, y en previsión del aumento de los tráficos, «será necesario apostar, a medio plazo, por la implantación de la doble plataforma ferroviaria». También exigió que el trazado AVE recoja ya desde los estudios iniciales el corredor.

Plazos de ejecución

Por su parte, Ana Belén Castejón, exigió «que se pongan sobre la mesa plazos de ejecución y presupuestos concretos», puesto que hasta el momento la ciudad portuaria «no está en el mapa del corredor». Cartagena, añadió la regidora, «no puede esperar», para tener esta infraestructura, porque es «el principal polo industrial de la Región, así como su principal atractivo turístico, además de la sede de uno de los puertos más importantes del país». Todo ello, finalizó, son elementos indispensables para agilizar la inclusión en ese trazado.

Tras la conferencia del secretario general adjunto de Ferrmed, hubo una mesa redonda en la que se debatió sobre los beneficios que esta infraestructura tendrá en la Región de Murcia y en especial en Cartagena. En ella participaron el rector de la UPCT, Alejandro Díaz; el presidente de la Asociación de Empresarios de Actividades Marítimas, José María Fernández Uñaz; el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Segado.

