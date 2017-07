Una empresa pidió el hotel del faro un mes antes del debate de la idea del PP en el Congreso

Teodoro García: «No sabía que había una solicitud»

El diputado del PP Teodoro García es el autor de la proposición no de ley para que el faro del Cabo de Palos se convierta en «una infraestructura que pueda ser utilizada por la gente», en la línea de la campaña de Puertos del Estado para convertir los viejos faros en infraestructuras para ser disfrutadas por todos. Ayer manifestó que su iniciativa parlamentaria «no tiene nada que ver con el interés que puedan mostrar algunos» por el uso del faro. Dijo que serán los técnicos de la Autoridad Portuaria quienes apliquen los criterios objetivos para decidir qué oferta es la mejor entre aquellas que se presenten. Desligó la fecha de su propuesta con el hecho de que se hubiera formulado una petición por parte de una sociedad. «Cuando presenté la iniciativa me comentaron que no era algo nuevo», indicó el diputado. «No lo sabía. Yo me limité a preguntarle a los responsables de Puertos del Estado si les parecía bien que el faro de Cabo de Palos tuviera un uso abierto para fines turísticos, como se hace en otros países europeos».