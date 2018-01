Una empresa auxiliar exige un millón a Navantia por apartarle de los S-80 Pedro Fernández, en las instalaciones de Mesursa. / J. M. Rodríguez / AGM Mesursa, con sede La Unión, demanda al astillero público por paralizar y cancelar dos contratos de fabricación de los cuatro submarinos para la Armada Española JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Domingo, 28 enero 2018, 12:41

«Nos han dejado al borde de la ruina y acudimos a la Justicia como última esperanza para evitar el cierre». Así resume Pedro Fernández Calderón, director y socio de Mesursa, Naval e Industrial SL, una empresa especializada en el equipamiento de submarinos, los motivos por los que la compañía demandó a Navantia. Le pide, en concreto, una indemnización de un millón de euros por haber suspendido primero y cancelado después, dos contratos del programa de construcción de los sumergibles S-80.

Cuando aún lucha por sacar adelante la primera de las cuatro naves encargadas por la Armada Española, tras el rediseño del 'Isaac Peral' por un sobrepeso de 75 toneladas que afectaba a su flotabilidad, el astillero público afronta en Cartagena los efectos judiciales del parón y el cambio de rumbo en el proyecto. La vista oral tendrá el próximo jueves, en el Juzgado de Primera Instancia 4.

Mesursa, que trabajó durante tres décadas para la compañía naval en diseñar y montar conductos de ventilación y en hacer habitables cazaminas, submarinos y otras embarcaciones, busca un resarcimiento por «daños y perjuicios» sufridos desde octubre de 2013.

Navantia paralizó dos contratos valorados en total en 6,6 millones, y en abril y junio de 2016 los dio por rescindidos. Mesursa cobró 2,8 millones, pero solo reclama uno, entre otras cosas por los costes del despido de más de veinte trabajadores, el beneficio industrial no percibido por el 20% de la obra no ejecutada y los gastos de custodiar elementos (entre ellos muebles) en su nave de La Unión.

Al principio, Navantia acordó detener seis meses los trabajos iniciados en los dos primeros buques de la serie, hasta encontrar una solución técnica para ellos, y «lanzar» nuevos pedidos de Mesursa para los dos últimos. Ese plazo se agotó, y los retrasos en la reactivación de las obras por parte de Navantia (que recurrió a ingenieros de Estados Unidos para un resideño que plantea básicamente alargar la nave) llevaron a los unionenses a aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Este procedimiento afectó a diez de sus veintiocho trabajadores, que en 2015 volvieron a verse inmersos en dos procedimientos similares, hasta su despido junto con otra decena de compañeros en 2016. Fue «una tragedia para soldadores, tuberos, chapistas, electricistas, paneladores...», lamenta Pedro Martínez, jefe de producción de Mesursa.

Entre medias, la mercantil auxiliar del Estado salió al extranjero en busca de faena, y entró en la fabricación de un submarino para la marina de India por parte de DCNS, el astillero público de Francia. Tras «resistir» a base de préstamos y quedarse otra vez en el dique seco, sin clientes, en diciembre de 2016 Mesursa se fue al juzgado. Ante él, alegó que su especialización y experiencia están más que acreditadas, porque ha «elaborado la habilitación de todas las unidades 'Scorpene' comercializadas por todo el mundo, y adquiridas por las armadas de Chile, Malasia, India y Perú». Pese a ello, afirmó Mesursa, «Navantia dejó en suspenso los contratos para los S-80, sin preocupación alguna ante la grave situación económica» en la que le dejaba». Solo tras exigir información mediante el envío de burofaxes, Navantia dio por finiquitados los acuerdos. Lo hizo de manera «sucesiva, unilateral e injustificada», argumenta el abogado de los demandantes, Javier Meseguer Barrionuevo.

«Nuevo diseño» por el peso

En una carta fechada en abril de 2016, un directivo de la empresa pública, cuyo capital aporta de forma íntegra el Ministerio de Industria, expuso a a Mesursa que lo ocurrido con el contrato de habilitación no era «imputable» a la adjudicataria. Señaló que, «por causas ajenas a la voluntad de Navantia y derivadas de la alta complejidad tecnológica del submarino, el alcance contratado ha devenido en impropio e inválido para el nuevo diseño de los submarinos».

La demandante sostiene, sin embargo, que Navantia le «ocultó» que iba a prescindir de ella. Y añade que prueba de esta «estrategia torticera» y del «abuso de la posición de dominio» de Navantia en la construcción naval militar es que rechazó «sin base técnica» la oferta de Mesursa para el rediseñado submarino, bautizado 'S-80 Plus'. La compañía unionense también se ve víctima de una venganza, y de un supuesto delito, al no haber sido invitada a participar en la nueva licitación de los conductos. 'La Verdad' pidió información a Navantia, pero no hubo respuesta.