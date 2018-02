Educación hará otro proyecto del colegio de La Aljorra porque el que tiene no vale Los terrenos donde se construirá el colegio de La Aljorra. / A. Gil / AGM La Consejería debe adaptar las peticiones vecinales al nuevo solar y el inicio de las obras se pospone al menos hasta el próximo otoño ANTONIO LÓPEZ Cartagena Martes, 6 febrero 2018, 02:37

Alumnos, padres y profesores de los dos colegios de La Aljorra tendrán que esperar aún más para ver hecha realidad su gran aspiración de tener un centro educativo bien equipado y con una dimensiones acorde con sus necesidades. La Comunidad Autónoma deberá redactar un nuevo proyecto de la futura escuela, porque el que tiene no le vale. El objetivo es adaptarlo al terreno elegido por los vecinos, situado a la entrada del pueblo por la carretera de La Guía, junto a la vía verde, algo que volverá a retrasar una vez más el inicio de las obras, como muy pronto hasta el último trimestre de este año.

La modificación que sufrirá el diseño del centro no serán importantes, según fuentes de la Consejería de Educación, pero se trata de un trámite que hay que presentar, para que el Ayuntamiento pueda pedir a su vez a la Consejería de Fomento el cambio de uso del suelo de agrario a educativo.

Educación ha puesto en marcha la maquinaria administrativa y ya ha redactado los pliegos para la contratación de la redacción del proyecto del nuevo inmueble. Cuando lo adjudique, que será en breve, el arquitecto elegido tendrá un plazo de dos meses y medio para la ejecución del mismo. «En cuanto tengamos un primer boceto, lo enviaremos al Ayuntamiento de Cartagena, para que pueda solicitar la recalificación del suelo lo antes posible», indicaron fuentes de esa Consejería a este diario.

La nueva escuela cuesta cuatro millones de euros, aproximadamente, y se realizará en dos fases. La primera, incluye la construcción de nueve aulas de Infantil y del patio de recreo; la segunda permitirá habilitar dieciocho clases de Primaria, un comedor, áreas de administración y dos pistas deportivas.

El concejal de Educación, David Martínez, mostró ayer su asombro ante este nuevo cambio. A pesar de ello, cree que las obras podrían comenzar en septiembre. «Nos dijeron que tenían que sacar el nuevo proyecto a contratación, porque el que tenían no les valía en los nuevos terrenos. Hasta que no tengamos esto, nosotros no podemos adecuar el suelo, como nos pidió la Comunidad», detalló el edil.

Los vecinos, a la espera

Los trabajos consisten en la instalación eléctrica y de las canalizaciones para el suministro de agua y la red de alcantarillado y en la adecuación de los accesos. También hay que eliminar una línea de media tensión

Mientras tanto, los vecinos continúan a la espera de que algún día se hagan realidad las promesas de la Comunidad y del Ayuntamiento. Después de más de dos años y medio luchando, los vecinos de la localidad consiguieron que Educación accediera a construir un nuevo centro con las condiciones que ellos pedían. Cuando estaban comprometidos los terrenos, estos fueron descartados por ser inundables y hubo que buscar otros.

Tras conseguirlos, el Ayuntamiento debía acondicionarlos para comenzar la obra, aunque a pesar de que la Consejería de Educación dio el visto bueno al solar en junio del año pasado todo sigue igual. El Gobierno regional tiene hasta el año 2020 para invertir los 4 millones de euros de fondos europeos que tiene reservados para el colegio.