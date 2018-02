La edil de Medio Ambiente admite la falta de recursos para atajar el vertido de escombros La portavoz del PSOE y concejal de Medio Ambiente, Obdulia Gómez, ayer en el Pleno. Detrás, los ediles de Podemos. / Pedro Martínez / AGM Obdulia Gómez ve «imposible» controlar la actividad irregular, pese a haber abierto 273 expedientes entre 2016 y 2017 EDUARDO RIBELLES Cartagena Martes, 13 febrero 2018, 03:13

La concejal de Medio Ambiente, Obdulia Gómez López, admitió ayer que es «imposible» acabar con el vertido de escombros y subrayó que ahora «no tenemos capacidad de combatir todos los incumplimientos y las falsedades» que se acumulan. «En 2016 y 2017 se abrieron 273 expedientes», informó la edil, quien añadió que para resolver estos y los que vengan es necesario «contar con más personal y recursos, y con la colaboración ciudadana».

Al principio de una sesión que se prolongó durante diez horas, con pausa para comer, Gómez afrontó una batería de preguntas de Cartagena Sí Se Puede (Podemos) sobre la proliferación de residuos de construcción y demolición en vertederos ilegales. La portavoz de ese grupo político, Pilar Marcos, criticó que no se le ha dado información de los ingresos por sanciones impuestas desde 2015, ni del listado de los vertederos utilizados sin permiso. «No hay ninguno autorizado; cuatro o cinco están en trámite», dijo Gómez. Las sanciones van desde los 900 a los 45.000 euros. La dificultad en el cobro estriba en que «casi siempre son recurridas», añadió.

Igual de complicado es localizar al infractor, subrayó la edil. «Seguir cada transporte de residuos es imposible, como lo es querer multar a cada coche que se salta un paso de peatones», advirtió. No obstante, aseguró que en breve aplicará un control más estricto, empezando por las obras municipales y las particulares en la vía pública. Las certezas sobre los incumplimientos en el desescombro, tras la reforma de la calle Licenciado Cascales, contratada por el Ayuntamiento, y en la Plaza de Alicante tienen mucho que ver en esto. «Iniciaremos un sistema de comunicación directa entre los técnicos de Contratación y los de Disciplina Ambiental», aseguró Gómez. Solo así será posible que cada material que sale de una demolición sea controlado y certificado desde el origen hasta la llegada a un vertedero autorizado, apuntó la edil, en respuesta a las quejas de Podemos. Este grupo se hizo eco de los artículos publicados por 'La Verdad' en las últimas semanas.

LAS CLAVES Escombreras Contratación y Disciplina Ambiental colaborarán en evitar el desvío de residuos de las obras municipales Investigación sobre residuos La inspección baraja enviar al fiscal casos de empresas «reincidentes» como Contenedores Carthago SL Cárcel de San Antón Podemos advierte de que el 28 de febrero caduca el expediente que mantiene la prohibición del derribo Chiringuitos Mañana empiezan los diez días para que 46 negocios renueven el permiso para abrir desde Semana Santa

El Ayuntamiento baraja enviar a la Fiscalía los casos por los que Contenedores Carthago SL «acumula sanciones», entre ellos el depósito de residuos de Licenciado Cascales en el paraje de Los Segados, en la rambla de Benipila, Medio Ambiente también inició un expediente sancionador contra una de sus mayores contratistas, María García Martínez, por el presunto traslado de residuos de la reforma de Trovero Marín, en la Cuesta del Batel, a un solar situado frente al Parque de Seguridad.

Asimismo, la concejal confirmó el expediente sancionador a Construcciones Urdecon SA, sin detallar la multa por depositar, en el Monte San Julián, restos de las obras de adecuación del Muelle de La Curra, contratadas por la Autoridad Portuaria. Son tres ejemplos entresacados por Obdulia Gómez de los casi 300 expedientes que, según ella, demuestra que «los técnicos trabajan mucho», pero afrontan grandes dificultades para imponer sanciones y conseguir que los culpables retiren los residuos.

«Cuando encontramos restos de la construcción en un solar privado y nadie ha visto el vertido, solo podemos obligar al titular a la retirada y al vallado», informó Gómez. Localizar al infractor es complicado porque hay que pillarle en el acto», comentó la concejal. También se actúa en las explotaciones que almacenan restos de la construcción de forma indebida. En concreto, mencionó a Cartagena de Subproductos y Derribos SL, que junto a Hijos de Emeterio Escarabajal SL, fueron sancionadas en 2016 por explotar una cantera en la que acumularon residuos que dañaron la fauna y la flora de un monte, detrás del Hospital Santa Lucía. Pese a ello, Pilar Marcos, creyó insuficiente la aclaración. «Estamos aquí para exigir un control exhaustivo», apuntó.

La cárcel de San Antón

Pese a ser uno de los debates de más extensión, el de los vertederos ilegales dejó sitio para otros como el de la conservación de la cárcel de San Antón. El concejal de Patrimonio, David Martínez, aseguró que «a día de hoy, el propietario no puede hacer ningún derribo, porque le falta un informe de la Dirección General de Bienes Culturales». La edil de Cartagena Sí Se Puede (Podemos) Teresa Sánchez le advirtió de que esa prohibición está amparada en un expediente de incoación del edificio como bien inventariado «que caduca a finales de este mes».

Asimismo, el concejal de Urbanismo, Francisco Aznar, informó a Cartagena Sí Se Puede de que la preparación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana no podrá comenzar hasta que se apruebe el presupuesto de 2018. Así, podrá disponer de los 140.000 euros que se prevé invertir en contratar a una consultora que ordene el proceso participativo previo de los ciudadanos.

El edil responsable de Litoral, Juan Pedro Torralba, informó de que mañana comienza el plazo de diez días para que 46 de los 49 concesionarios de los chiringuitos de playa actualicen los permisos para abrir el 23 de marzo, Viernes de Dolores. No podrán hacerlo quienes no paguen la tasa. Solo hay tres negocios que no abrieron el año pasado y que saldrán a libre concurrencia en marzo, si sus concesionarios no los reclaman.

Acuerdos de la sesión

El Pleno acordó por unanimidad la concesión de la Medalla de Oro de Cartagena a Antonio Bermejo Hurtado, el 'cura obrero' de Vista Alegre, en atención a los «notables servicios» prestados al municipio.

También fue unánime el respaldo a la equiparación salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional respecto a los cuerpos autonómicos de seguridad. Asimismo, salió adelante el apoyo a que las Pelotas Galileas sean declaradas fiesta de Interés Turístico Regional.