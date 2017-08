Detenida en Cartagena por asestar dos puñaladas a su compañera de piso Edificio en el que una mujer apuñaló a su compañera de piso. / Pablo Sánchez / AGM La víctima, de 47 años, sufrió cortes en la cara y en el pecho durante una discusión y permanece estable en el Hospital Santa Lucía ANTONIO LÓPEZ Cartagena Lunes, 7 agosto 2017, 09:16

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada de ayer a una mujer como presunta autora de las dos puñaladas, una en la cara y otra en el pecho, que recibió su compañera de piso, tras mantener ambas una discusión. Las dos residen, junto al padre de la víctima, en un piso del Barrio Peral, en la calle Daroca, número 1. Los hechos ocurrieron sobre la una y media de la madrugada, cuando las dos mujeres se enzarzaron en una pelea, que acabó con una de ellas en el hospital con dos heridas por arma blanca, según indicaron fuentes del 112.

La agredida, de 47 años y cuya identidad no fue facilitada, tras sufrir las agresiones salió de su casa y comenzó a pedir auxilio a sus vecinos. «Me llevé un susto de muerte. Estaba acostada y apenas había conciliado el sueño cuando escuché golpes en mi puerta. Entonces me levanté, abrí y bajé a la calle, donde me encontré a mi vecina con la cara y el pecho ensangrentados», explicó a 'La Verdad' una residente del inmueble, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

La herida, desorientada según los vecinos, comenzó a andar gritando hasta llegar a la arteria paralela a la que vive, la calle Palomares. Allí se encontró a dos mujeres. «Cuando la vi me asusté mucho, porque llevaba la cara y el cuerpo llenos de sangre. Entonces, le pregunté qué le había pasado y me dijo que su compañera de piso la había agredido con un cuchillo. Cogí mi móvil y llamé al 112, porque veía que las heridas eran graves», dijo otra vecina, que también pidió preservar su identidad.

Hasta el lugar acudieron, en muy poco tiempo, efectivos de la Policía Nacional de Cartagena y una ambulancia del Servicio Murciano de Salud, cuyos sanitarios realizaron en el lugar las primeras curas a la víctima. Debido a que la herida de la cara sangraba en abundancia, el equipo médico decidió trasladarla de urgencia al Hospital Santa Lucía, donde fue atendida. Allí, al cierre de esta edición permanecía estable.

Los agentes, al conocer los hechos, se acercaron a la vivienda de la mujer y detuvieron a su compañera. «Cuando bajaba por las escaleras me miró y me dijo que ella no había hecho nada y que padre e hija la habían metido en un problema», indicó otra vecina del piso. La agresora fue arrestada por un delito de lesiones, indicaron fuentes de la Policía Nacional

El suceso revolucionó a una parte del barrio. Por la mañana era la comidilla en los bares y tiendas que habían abiertos. Los vecinos con los que habló ayer este diario coincidieron en que la agresora vivía allí desde hacía unos pocos meses y que podría tener problemas con el alcohol. También apuntaron que ambas mujeres mantenían discusiones y peleas muy a menudo, sobre todo los fines de semana.