La decisión sobre la entrada soterrada del AVE se retrasa hasta el verano Un tren avanza en terrenos de El Hondón, en una imagen de archivo. / Pablo Sánchez / AGM La alcaldesa exigirá que se construya el corredor bajo tierra por El Hondón, si la contaminación del suelo no complica ni encarece la obra EDUARDO RIBELLES Cartagena Sábado, 24 febrero 2018, 01:04

El soterramiento o no de la entrada del AVE a Cartagena depende de una decisión que ha vuelto a retrasarse, según informó ayer la Comunidad Autónoma. La comisión técnica de la sociedad Cartagena Alta Velocidad reveló, tras un encuentro en Madrid, que tardará cuatro meses en poner las alternativas a disposición de los políticos para que tomen una decisión a partir de julio, y no en abril como dijo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hace un mes. La reunión de dirigentes del Ayuntamiento, de la Comunidad y del Gobierno central, prevista después de Semana Santa, abordará la remodelación de la estación del tren para acoger la Alta Velocidad. En ese momento, solo dispondrán de estimaciones sobre la viabilidad del soterramiento y no podrán tomar una decisión definitiva sobre él.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, adelantó que luchará por una entrada del trazado bajo tierra, que abarque al menos el tramo desde el viaducto de la A-30 hasta la terminal situada frente a la Avenida de América. Las condiciones que debe cumplir son no complicar la limpieza de El Hondón y reducir al mínimo el impacto de la trinchera de la vía en los barrios colindantes (San Ginés, Torreciega y Virgen de la Caridad). «Queremos la opción más beneficiosa para los vecinos», dijo.

Personal técnico del Ministerio de Fomento recibió en Madrid a la coordinadora de Desarrollo Sostenible, Ángela López, al frente de varios técnicos de Medio Ambiente y acompañada por funcionarios de la Consejería de Fomento. «Han ido a escuchar y a tomar nota de las alternativas y de los costes y de los condicionantes medioambientales de cada una», explicó un portavoz de la alcaldía. Todo ello para elegir la de más rápida ejecución y la más respetuosa con los intereses del municipio.

«Me gustaría que el AVE llegue soterrado, porque la estación está en el corazón de la ciudad y eso favorecerá la construcción de una terminal intermodal», aseguró ayer Castejón. El principal obstáculo que matizaría esa exigencia es que ese soterramiento se encarezca y se complique por tener que excavar en terrenos afectados por la contaminación que generó la actividad de Potasas y Derivados, en El Hondón. «Tenemos que analizar qué soluciones hay y en qué medida asume cada Administración las cargas económicas de aplicar cada una de ellas», explicó la primera edil.

La postura del Ministerio de Fomento quedó clara hace un mes, cuando el titular de esa cartera visitó Cartagena. Para empezar, retrasó hasta 2019 la licitación de todas las obras. La razón, dijo, es que hace falta un año para redactar el proyecto de adaptación del trazado Murcia-Cartatagena al ancho europeo compatible con la alta velocidad. Lo mismo pasa con el baipás de Beniel.

El ministro dijo abril

Castejón le agradeció entonces su visita y se guardó para un día después la «irritación» por el retraso del comienzo de los trabajos, al menos hasta finales del año que viene. Ayer, el Ayuntamiento sufrió un nuevo revés a sus intereses. De la Serna dio por hecho, en enero, que la empresa pública Ineco tendría listo en abril el estudio de alternativas para la entrada del ferrocarril a la ciudad. La reunión de ayer puso al descubierto que no será así, al fijar en verano la conclusión de estos trabajos.

Castejón mantiene la fe en el compromiso del Ministerio de que, después de Semana Santa, «tendrá perfilado un informe de viabilidad de todas las alternativas», aunque sea solo sobre estimaciones.

El proyecto del AVE acumula ya un lustro y medio de retraso respecto a la primera fecha de llegada de la que se habló en los tiempos en los que la alcaldesa era Pilar Barreiro (PP). Después, ni José López (MC) ni Ana Belén Castejón (PSOE) se han aventurado hacer una apuesta al respecto, en su etapa en el poder municipal.