«Lo damos todo por hallar a Omar» Meshari y Hani Almotairi, con una copia del pasaporte y una imagen de su hermano, en Cartagena. / LV / AGM La familia de un saudí que cayó de un crucero ofrece 8,200 euros para encontrarlo EDUARDO RIBELLES Cartagena Sábado, 26 mayo 2018, 03:08

«Iremos por los hospitales y por las cárceles, recurriremos a los pescadores, haremos lo que sea para encontrar a nuestro hermano. Incluso ofrecemos una recompensa de 10.000 dólares (8.200 euros) para quien nos dé una pista que nos lleve a hallarle. No perdemos la esperanza de que siga con vida, pero si no es así, queremos sus restos para honrarlos en nuestro país», explicaba Meshari Almotairi, junto a su hermano Hani. Ambos han hecho más de dos mil kilómetros desde su país, Arabia Saudí, para encontrar a Omar Salman, de 34 años, que supuestamente cayó al mar desde el crucero 'Norwegian Spirit' cuando pasaba frente a las costas de Cartagena, el 2 de abril.

En el mes que ha transcurrido desde entonces, la familia del desaparecido se ha movilizado, ha activado una investigación sobre los hechos y ha encontrado algunas respuestas. El juzgado de Instrucción 1 de Cartagena ha abierto unas diligencias sobre la desaparición y la Comandancia de la Guardia Civil tiene también conocimiento de los hechos, tal y como los conocen Meshari y Hani. «Nos enteremos por la empresa petrolera Saudi Aramco, para la que trabajaba Omar como ingeniero y piloto e Dhahran», explicó Hani. Fue el día 8 de abril cuando nos comunicaron que no había vuelto al trabajo. Llamamos a la central de la naviera Norwegian Cruises Line (NCL) en Londres, donde solo nos confirmaron que iba a bordo», apuntó.

La desaparición Omar cayó al mar del 'Norwegian Spirit' el 2 de abril, a 30 millas de Cabo de Palos. La investigación El juzgado de Instrucción 1 la dirige.

La pista sobre el accidente la dio otro miembro de la familia, un hermano que reside en Australia y que rastreó internet hasta encontrar la noticia de la desaparición de un saudí que viajaba solo en el 'Norwegian Spirit', en la travesía entre Málaga y Alicante. Todo sucedió cuando el barco pasaba a 30 millas de Cabo de Palos. «Un empleado filipino del barco nos contó que vio a nuestro hermano inclinarse de espaldas sobre la barandilla y caer al mar, de manera accidental. Eso nos confirma que no quiso matarse; Omar era muy religioso y el suicidio también es pecado para el Islam», relató Hani.

Un testigo fiable

Conseguir este testigo no fue fácil. Para ello, cuatro hermanos de Omar, entre ellos Meshari y Kamal, viajaron primero a Madrid y luego a Barcelona, donde acabó la travesía del crucero, con representantes diplomáticos de Arabia Saudí en España. Con la ayuda de la Guardia Civil y de los juzgados de la Ciudad Condal encontraron a la persona que aseguró haber visto como su hermano desapareció entre las aguas, a más de 50 kilómetros de la costa. Recuperaron todos sus efectos personales y se conjuraron para no perder la esperanza «Sabemos que las posibilidades de que siga vivo escasean. Pero no pensamos rendirnos», apuntó Meshari.

Tanto él como Hani han instalado su cuartel general en un hotel de Cartagena, desde donde llevarán a cabo todas las iniciativas necesarias para encontrar a su hermano. El anuncio, en prensa, de una recompensa de 10.000 dólares (8.200 euros al cambio) es una de sus grandes apuestas. Pero solo a cambio de algo que conduzca de manera efectiva a encontrar a Omar, vivo o muerto. «La memoria de nuestro hermano merece que lo demos todo», explicaron sus dos parientes.