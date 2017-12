Cultura descarta multar a Educación por las obras en la Casa del Niño Joaquín Segado y Ricardo Segado. / LV La primera consejería dice ahora que la segunda tiene permiso para arreglar una nave y quitar barracones, y el PP critica a Urbanismo por exigir la licencia menor JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Viernes, 22 diciembre 2017, 09:22

La Consejería de Cultura aseguró ayer que la de Educación tiene su visto bueno, a través del correspondiente informe, para realizar obras de adecuación de una nave de la Casa del Niño y de retirada de los barracones escolares. En consecuencia, descarta imponer alguna de las sanciones previstas en la Ley de Patrimonio Histórico de la Región para los trabajos sin autorización en inmuebles catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) o en proceso de obtener el grado más alto de protección. Las multas van de 300 euros a un millón de euros.

Educación admitió el martes que no tenía la licencia de obra menor, un requisito exigido el día anterior por el Ayuntamiento de Cartagena, y se limitó a señalar que disponía de una «declaración responsable». No hizo mención al informe de Cultura, cuya fecha no fue aclarada ayer por este último departamento de la Comunidad.

La Concejalía de Urbanismo ha descartado paralizar las obras, que Educación prevé que acaben hoy. A lo largo de la Navidad, sacará las aulas prefabricadas instaladas desde hace diez años en el patio, para alumnos de Infantil del colegio público San Isidoro y Santa Florentina.

Entre tanto, PP y MC se cruzaron ayer reproches. El presidente local de los populares, Joaquín Segado, criticó a MC, cuya edil María José Soler gestiona Urbanismo, por solicitar el permiso, pues solo «si el Ayuntamiento lo permite», el Gobierno regional podrá cumplir «su prioridad de eliminar de las aulas prefabricadas» en «unas semanas». Segado invitó a MC a «ponerse en contacto con la Asociación de Padres y Madres» explicar que, «porque supuestamente falta un papel, tenemos que tener a los niños en estas condiciones más tiempo».

«Esto no es motivo suficiente para parar una obra tan demandada y que permitirá tener unas aulas más dignas», añadió acerca de unos trabajos que cuestan 30.000 euros. El resto del edificio será remodelado a partir del próximo año, con una inversión de 300.000 euros.

El concejal de Patrimonio Arqueológico, Ricardo Segado, cargó contra el líder del PP por «banalizar» el cumplimiento de la ley; y defendió la actuación del Ayuntamiento para garantizar la seguridad de los escolares y que la Comunidad regularice la situación esta semana.

Escolares «en riesgo»

Lo que ha hecho MC, añadió Ricardo Segado, es «intentar preservar a los niños de una obra iniciada de manera irresponsable», tras una década, y que ha puesto en «riesgo» a los menores, pues se trabaja «junto a ellos» sin «plan de seguridad».

La Comunidad tiene pendiente retirar más aulas provisionales en otros ocho colegios: San Ginés de la Jara, en El Estrecho de San Ginés; Luis Calandre, en Santa Ana; Miguel de Cervantes y La Rambla, ambos en La Aljorra; Aníbal, en Los Mateos; Virgen de Begoña, en Tentegorra; Santa Florentina, en La Palma; y San Cristóbal, en El Bohío. También hay barracones en los dos institutos de Barrio Peral: el Ben Arabí y Los Molinos.