Crece el riesgo de caída de árboles, tras 4 años de precario mantenimiento Poda de palmeras, ayer frente al Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. / Antonio Gil / AGM Las podas van con retraso, al igual que el plan de replantación de los más de 200 ejemplares que hubo que talar, porque se secaron o por enfermedad EDUARDO RIBELLES Cartagena Sábado, 14 octubre 2017, 03:13

El mantenimiento de los más de ocho mil árboles plantados en calles y plazas de zonas urbanas sufre, desde hace cuatro años, las lagunas de un plan de mantenimiento muy precario, derivado de que el contrato municipal de cuidados de los jardines y las zonas verdes expiró en 2013. La actual sequía agrava la situación. Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa encargada del servicio, continúa con la misma plantilla e idéntico presupuesto que entonces, sin planes propios de mejora, y siguiendo las instrucciones del Servicio de Parques y Jardines, que también padece la falta de personal.

La revisión de los árboles históricos de gran porte, en el mes de junio, es la única labor que se ha completado este año. Las podas van con retraso y el riego con manguera, con dos cubas no permite dar abasto ante la falta de lluvias. Pero donde más se nota la inacción es en la ausencia de nuevas plantaciones para reemplazar los más de 200 árboles talados que han dejado alcorques vacíos en las principales calles del Ensanche. La colocación de nuevos ejemplares está en suspenso desde principios de año. Solo en obras nuevas, como la reforma de la calle Licenciado Cascales, se ha previsto la plantación de arbolado. En el resto, hay una consigna: «Hay que esperar a que llueva», indicó un portavoz municipal ligado al contrato de mantenimiento.

Catálogo de árboles Hay pendiente elaborar un catálogo de árboles históricos. Solo se ha hecho el informe del estado de los ficus más grandes. Podas Van con retraso. Una lagunas es que el contrato de mantenimiento, en precario desde hace cuatro años, no incluye actuar en los de gran tamaño. Siempre se ha hecho con contratos aparte. Reposición de arbolado Hay más de 200 árboles que han desaparecido por enfermedades o por haberse secado. El Ayuntamiento no ha hecho aún ningún plan de reposición en firme. Plantación de nuevo arbolado Solo en la obra de Licenciado Cascales (proyecto contratado aparte) está previsto plantar nuevo arbolado. Todos los planes de plantación (Tentegorra, La Vaguada, Virgen de la Caridad y Los Mateos), estarán parados, mientras continúe la sequía.

La revisión de los ficus centenarios llevó a decretar la eliminación de cuatro, en la Cuesta del Batel. Los estudios fueron realizados justo antes del verano y abarcaron también la Plaza de Juan XXIII, el área de la Muralla del Mar y el Campus de la Universidad Politécnica de Cartagena, el Parque Torres y de las plazas de España, de Juan XXIII y de San Francisco. Aparte de los de la Cuesta del Batel, también los del entorno del antiguo Hospital de Marina recibieron un dictamen desfavorable en cuanto a su estado de conservación. Fuentes municipales indicaron que es competencia de la UPCT hacerse cargo de su mantenimiento y, en su caso, de su tala.

Los técnicos descartan mantener bancos y zonas de juegos cerca de los árboles más grandes, para evitar accidentes

Los recortes van con retraso, porque el contrato excluye el tratamiento de los ejemplares más altos

Las mismas fuentes indicaron que se va a hacer una exhaustiva revisión de las áreas de juegos, bancos y zonas de esparcimiento situadas justo debajo de árboles de gran porte. En toda Europa, se ha impuesto la tesis de que conviene delimitar las zonas situadas debajo de las copas de los árboles de gran tamaño, ya que por muy cuidados que estén existe el peligro de que un temporal de viento o cualquier circunstancia inesperada haga caer una de sus ramas, con resultados catastróficos. FCC ya ha aconsejado tomar nota de esta circunstancia y un portavoz de la Concejalía de Desarrollo Sostenible indicó que se va a hacer una revisión, con atención especial a la Plaza Juan XXIII.

La poda de arbolado no tiene un programa concreto y tasado desde hace años. Fuentes municipales indicaron que se funciona con encargos concretos a la empresa, que moviliza a los operarios de su plantilla a requerimiento de Parques y Jardines. Ayer, por ejemplo, actuaron junto al Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Los trabajos están a medias en el entorno del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM) y ya han sido realizados en la calle Real, en Juan XXII, en la Alameda y en el paseo del Muelle. La situación se hace más precaria en los barrios más alejados del casco urbano, en los que los recortes han sido más escasas. En el ensanche, por ejemplo, el bosque de palmeras ('Palmetum') de la zona del antiguo Almarjal tiene las palmeras más grandes sin tocar.

Una de las razones es que el contrato, que se encuentra en precario desde hace cuatro años, no incluía el cuidado de los árboles de mayor porte. Ni las palmeras de cuatro metros ni los árboles de más de quince están sujetos a mantenimiento. Siempre se ha hecho mediante encargos aparte, que eran contratados también de manera singular. Por eso, FCC actúa, también en este caso, cuando se lo pide el Ayuntamiento y dejando bien claro que se trata de tareas que, en realidad, no le corresponde hacer.

Por lo que respecta a las plantaciones nuevas, la ausencia cada vez más evidente de zonas de sombra no tendrá solución a corto plazo. Hasta que no se contate un renovado servicio para el cuidado de jardines, no habrá un plan de plantación de arbolado. Juan Fernández, Ángel Bruna y Jorge Juan son algunas de las calles que están a la espera de que se renueve el contrato.

Tras varios pliegos revocados, el Ayuntamiento ha vuelto a activar el procedimiento para activar el servicio, con 9,7 millones de euros y por dos años. Sin embargo, sobre el futuro del servicio pende el recurso de la actual concesionaria, FCC, que mantiene una reclamación sobre la anulación del anterior pliego de condiciones, mientas presta el servicio.

El mantenimiento de los jardines en las diputaciones, todavía más precario, se ciñe por ahora a encargos sucesivos de pocos meses de duración, en espera de que se resuelva el contrato de 2019 y 2020, que abarcará todo el término municipal.