El Consejo de Seguridad Nuclear pide un vallado El Ayuntamiento tiene pendiente la contratación de las obras de un muro de cinco kilómetros, de cara a evitar riesgos para la salud de los vecinos JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Martes, 10 octubre 2017, 09:35

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recordó en agosto que el tipo de materiales presentes en los terrenos de El Hondón exige realizar un «vallado perimetral» que impida la realización de cualquier actividad en ellos, debido al riesgo que ello supondría no solo para el medio ambiente sino para la salud de las personas.

Según informó un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, el Consejo ha determinado «que la restricción de acceso a la parcela mediante el vallado perimetral, junto con las actuaciones necesarias para garantizar que este se mantenga íntegro y que no se desarrollen en la parcela actividades no previstas, es suficiente para garantizar que el impacto a la población no sea significativo, desde el punto de vista de la protección radiológica».

Eso sí, el establecimiento de una barrera para que no se pueda acceder a esta zona del futuro Ensanche Este de Cartagena será efectiva, «en tanto no se produzca un cambio de uso de los terrenos». Esa modificación llegará dentro de unos años, tras la descontaminación y la reurbanización con viviendas, un aparcamiento de coches y un parque.

El entonces concejal de Desarrollo Sostenible, José López, dijo en marzo que las obras del muro costarían unos 350.000 euros. Esta concejalía, que dirige ahora María José Soler, afirma ahora que sacará a contratación los trabajos lo antes posible.