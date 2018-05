La Comunidad ultima la normativa que regulará el urbanismo durante dos años Patricio Valverde, Pedro Pablo Hernández y Miguel Martínez. / LV Fomento finaliza el texto y espera los informes jurídico y económico, para asegurar a partir de este mes en un nuevo marco de crecimiento EDUARDO RIBELLES Cartagena Viernes, 1 junio 2018, 02:18

«Tendremos las normas urbanísticas transitorias aprobadas muy pronto. Será en alguno de los próximos tres consejos de gobierno, es decir, antes del verano». Así de seguro se mostró ayer el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca (COEC), Pedro Pablo Hernández, tras meditar lo que el consejero de Fomento, Patricio Valverde, dijo anteayer por la noche en una reunión de la junta directiva de la patronal comarcal. Sus miembros confían en que suceda durante este mes.

En ese encuentro con la plana mayor del empresariado, Valverde transmitió que «en cuestión de semanas» el Ayuntamiento dispondrá del instrumento con el que podrá autorizar proyectos urbanísticos en toda la zona urbana consolidada en el último Plan General.

La anulación judicial de este planeamiento, hace dos años, obligó a adoptar una normativa de hace tres décadas, que no solo mantiene paralizados proyectos residenciales valorados en 120 millones de euros. También sostiene en el limbo de la legalidad a comercios que solo cuentan con un aseo, en lugar de tener uno por sexo y a las cocheras que no cumplen con una serie de medidas mínimas.

Así lo ven Patricio Valverde. Gobierno regional «Hay que ser concienzudo, para tener un marco plenamente operativo, durante dos años» Pedro Pablo Hernández. COEC «La aprobación y entrada en vigor es inminente y premia la presión que hemos hecho» Miguel Martínez. Asoc. Promotores «La urgencia es máxima, porque el sector lleva muchos meses con respiración asistida»

La norma transitoria también incluye herramientas que permitan disponer de suelo industrial libre en el Valle de Escombreras para albergar nuevas empresas, algo imposible con el planeamiento actual. Es una de las principales reivindicaciones de los empresarios, preocupados por perder competitividad a la hora de atraer inversiones que generen riqueza y empleo.

Blindaje contra los recursos

El texto, subrayó una portavoz de Fomento, ha superado ya la etapa de análisis e incorporación de alegaciones. El documento ha salido de la Dirección General de Ordenación del Territorio y se encuentra actualmente sometido a informe jurídico, con la memoria económica en elaboración. «Es un pastel al que hay quedar el horneado final», indicó una portavoz de Fomento. En esa última operación no se prevén modificaciones. Desde la Consejería indicaron que es probable que haya una nueva reunión de la comisión de técnicos del Ayuntamiento y de la Comunidad para dejar clara la aplicación de la nueva norma. «La Comunidad va a ser muy concienzuda. No vamos a cometer errores por apresurarnos», explicó. Se busca, de esta forma, el blindaje más resistente posible contra cualquier recurso.

Hernández, por su parte, indicó que la seguridad jurídica de cualquier constructor, promotor y propietario de un negocio descansa, no solo en la operatividad del nuevo marco legal, sino también en que entre en vigor «en paralelo» al inicio de la tramitación del nuevo Plan General. «Así evitaremos recursos amparados en que no puede haber una norma transitoria si no se tramita al mismo tiempo la definitiva», indicó. En la Comunidad también creen que ambos procesos deben ir «en paralelo».

El presidente de la Asociación de Promotores, Miguel Martínez, pidió que «la obligación de publicar la norma en el Boletín Regional no demore su entrada en vigor».

Avance de Plan a final de año

El equipo de gobierno local ya ha puesto en manos de los empresarios el decreto por el que la Concejalía de Desarrollo Sostenible solicitó la contratación de «la redacción y el asesoramiento del avance de revisión del Plan General de Ordenación Urbana», que lleva unido un «proceso de participación pública». El presupuesto de licitación es de 136.754 euros y el plazo de ejecución, de seis meses, lo cual permitiría gestionar el avance a finales de este año o inicios del que viene.

«Lo elaborarán profesionales especializados en materia de participación, tramitación ambiental de planes y programas y elaboración de documentos urbanísticos», apunta el documento. Todo ello «bajo la dirección de técnicos municipales responsables, de elaborar los documentos necesarios para iniciar la tramitación de la revisión del Plan General a la que viene obligado el Ayuntamiento», continúa el expediente.

El Ayuntamiento reconoce «la insuficiencia de medios» para realizar esta labor solo con los técnicos municipales. La contratación acumula cinco meses de retraso. La Junta de Gobierno local adquirió, el 11 de diciembre del año pasado, el compromiso de reservar dinero suficiente en este ejercicio. Sin embargo, no tener un Presupuesto Municipal aprobado en 2018 ha demorado esta iniciativa, que ahora sí es posible porque han sido aprobados, con vistas a tenerlos en vigor en el mes de junio. Por eso, la contratación de la empresa que harán el avance sigue «supeditada» formalmente a poder asegurar la consignación prevista, dentro de tres semanas.