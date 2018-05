Comunidad y Fomento optan por un AVE en superficie e indignan al Ayuntamiento Arriba, un tren por El Hondón, con la autovía detrás. Abajo, cronograma de la 'alternativa 1', en superficie, y '2', soterrada. / P. SÁNCHEZ / ADIF Descartan la fórmula del soterramiento, por la dificultad de tener que descontaminar El Hondón, y calculan que la obra acabará en el verano de 2021 JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Martes, 29 mayo 2018, 04:07

Para disgusto del Gobierno local socialista, de MC, de Ciudadanos y de la Federación de Asociaciones de Vecinos, los ejecutivos regional y nacional formaron ayer en Madrid una alianza que descarta por ahora la llegada soterrada del AVE a Cartagena. Comunidad Autónoma y Ministerio de Fomento, gobernados por el PP, optaron por traerlo en superficie, para evitar la descontaminación previa de los terrenos de El Hondón, y anunciaron que las obras de adaptación del trazado acabarán en el tercer trimestre de 2021. Lo que no precisaron fue cuándo empezarán a circular los trenes por el municipio, pues antes debe dar su autorización la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. En la Comunidad mostraron su confianza en que ese proceso (que puede durar meses) sea ágil.

Los votos a favor de los representantes de las administraciones estatal y autonómica en el Consejo de Administración de la sociedad Cartagena Alta Velocidad, reunido en la sede del Ministerio, decantaron la llegada del AVE en superficie. Del proyecto, que recoge poner un tercer raíl y electrificar las vías, se encarga el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), presente en la cita a través de su presidente, Juan Bravo. Adif acometerá también la adaptación y ampliación del actual edificio de viajeros, situado en la Plaza de México; y la remodelación de la «playa de vías», para atender tráficos de alta velocidad con cuatro vías de ancho estándar y dos de ancho mixto, así como cuatro andenes de 400 metros de longitud.

En cuanto a los trabajos de integración urbana, lo que incluye soterrar el viaducto de la autovía y construir pasarelas peatonales para comunicar El Hondón con diversos barrios, la fecha prevista es el primer trimestre de 2022. En total, las obras durarán 45 meses y la inversión alcanzará los 87 millones de euros. La pagarán las tres administraciones, en proporción a su nivel de participación en la sociedad: Ministerio, 66,15 millones; Comunidad, 10,85; y Ayuntamiento, 10. El soterramiento supondría gastar 136,6 millones y que el tren llegara en 2024.

La Consejería de Fomento, presente a través del consejero, Patricio Valverde, y de la secretaria general, Yolanda Muñoz, emitió un comunicado con este anuncio: «El AVE llegará a Cartagena en 2021 con la alternativa más rápida». En el texto, matizó que el Consejo respaldó «la alternativa que garantiza la finalización de las obras para la llegada del AVE en 2021 a la estación actual de Víctor Beltrí (sic)». El Ejecutivo que preside Fernando López Miras subrayó también que la mercantil ratificó «el acuerdo alcanzado en la última reunión, de diciembre de 2016, por las tres administraciones».

Entre los argumentos ofrecidos para explicar su posición, la Comunidad apuntó que «se ha elegido el proyecto de integración que acortaba más los plazos para la conexión de Cartagena a la red de Alta Velocidad»; que es la opción «más solvente, segura y rápida»; que «garantiza la permeabilidad adecuada a las necesidades urbanas futuras de la ciudad, del tráfico rodado y de las personas»; y que «es compatible con la planificación de un futuro soterramiento».

Soterrar en El Hondón, remató la Consejería, supondría «abordar un proyecto de descontaminación previa de los suelos, que demoraría sine die la llegada del AVE, ya que plantea una dificultades e incertidumbres importantes». Fuentes del Gobierno regional calculan que sería «perder diez años», por la acumulación de residuos generados hasta 2001 por la fábrica de abonos y fertilizantes Potasas. El Ayuntamiento sostiene que solo habría que descontaminar la zona de las vías, donde no haría falta el permiso del Consejo de Seguridad Nuclear, pues allí «no hay fosfoyesos».

A la espera del ministro

«Estoy indignada. El Ministerio y la Comunidad dividen la ciudad e impiden el desarrollo natural de Cartagena; además, las obras no empezarán hasta finales de 2020 y seguimos sin presupuesto aprobado», estalló tras el encuentro la alcaldesa, Ana Belén Castejón. La primera edil, a la que el Ministerio acusó en una nota de prensa de querer dilatar el proyecto, dijo que, en la reunión -a la que también fueron el teniente de alcalde Juan Pedro Torralba y la concejal de Hacienda, Carmen Martín- no se habló del 2021. Afirmó que se analizó un cronograma sobre la integración urbana y que no salió el tema de cuándo podrán subirse los usuarios al tren.

Castejón puso el acento en que el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, y el consejero se negaron a considerar el soterramiento de las vías en El Hondón o junto a la carretera de La Unión, como planteó la Federación vecinal. La regidora añadió que Gómez-Pomar también dejó claro a Valverde que no hay margen para acortar plazos. A juicio de Castejón, eso «deja claro el nulo peso de López Miras en Madrid y las mentiras de los últimos días».

En el Ejecutivo regional cuentan con que, conforme anunció él mismo en febrero en Cartagena, el ministro, Íñigo de la Serna, vuelva para detallar plazos y presupuestos. Lo mismo espera Castejón, pero para exigirle en persona «que rectifique».