La compañera de la mujer calcinada en el geriátrico fumaba en la habitación Dependencias de la residencia en la que tuvo lugar el incendio, en una imagen tomada ayer. / Antonio Gil / AGM La Guardia Civil se inclina por que fue un accidente provocado por un cigarro, que prendió en la cama de la que la víctima no se podía levantar sin ayuda EDUARDO RIBELLES Cartagena Miércoles, 28 febrero 2018, 02:14

La Guardia Civil investiga si la caída de un cigarrillo en el colchón de la víctima originó el incendio que causó la muerte de una mujer de 88 años en su habitación de la Residencia Los Almendros, en Molinos Marfagones. La Policía Judicial comunicó a la familia de Ascensión M. G. que su compañera de cuarto disponía de tabaco en su habitación y había fumado allí. Las pesquisas de los agentes apuntan a un accidente basado en esos indicios, de los que ya dieron cuenta anteayer los sanitarios que atendieron el caso y los bomberos, que acudieron al suceso, a las diez de la moche. La otra posibilidad, un cortocircuito que prendió el colchón, se diluye.

«Todo fue muy rápido. El sonido de las alarmas contraincendios alertó a los trabajadores del turno de noche, que dieron aviso al 112 y acudieron rápidamente a la habitación», explicó María del Carmen Martínez, trabajadora social del centro. Para entonces, la víctima y el colchón ya estaban envueltos en llamas. «El personal de la residencia consiguió apagar el fuego con los extintores antes de que llegaran los bomberos», añadió.

La compañera de Ascensión salió ilesa de la habitación, pero ella no pudo ni levantarse de la cama. Estaba fijada por un cinturón que se usa con personas con la movilidad reducida, para evitar que se caigan al suelo. «Esta mujer no podía utilizar las piernas. Necesitaba ayuda para desplazarse y no podría haber salido sola de su cuarto, aunque no hubiera tenido encima la cinta de sujeción», explicó la empleada.

La dirección del centro ha felicitado a quienes estaban en el turno de noche porque su rápida actuación impidió que las llamas se extendieran. Por si acaso, se evacuó a buena parte de los internos al centro de día de ese complejo sanitario. Sin embargo, no pudieron salvar la vida de Ascensión. «Murió por la inhalación de humos», aseguró esta empleada del centro. Sin embargo, las llama calcinaron su cuerpo.

Interrogatorio

Los agentes encargados de la investigación han interrogado ya a la compañera de cuarto, que según fuentes de la residencia continua interna en el centro. La familia de la fallecida esperará a que la investigación concluya para saber si toma alguna medida. Sus restos mortales fueron velados anoche en el Tanatorio de Jesús de Murcia. El funeral tendrá lugar allí hoy, a partir de las 16.30 horas.

Mientras tanto, la Residencia Los Almendros recupera su funcionamiento normal. Los 160 internos, de los que 60 ocupan plazas financiadas por el Instituto Murciano de Acción Social (Imás), volvieron a sus habitaciones la noche del incendio. Fuentes de la Comunidad informaron de que el centro lo tiene todo en regla y que la última inspección de seguridad fue en 2016.