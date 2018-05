Del Comecocos a las aplicaciones webs Alumnos del Concurso Regional de 'Modding', probando los ordenadores tuneados. / Antonio Gil / AGM Más de 220 alumnos participan en la Fiesta de la Informática del centro de FP Carlos III ANTONIO LÓPEZ Cartagena Jueves, 10 mayo 2018, 02:23

Las máquinas recreativas de las ya casi extintas salas de juegos, como el Comecocos, las Tortugas A y el Pinball; las viejas consolas de Nintendo; y la primera Hollerith (máquina de almacenamiento de datos ideada en 1887) cobraron ayer vida en el XV Concurso Regional de Modding, organizado por el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Carlos III, uno de los eventos de la Fiesta de la Informática que cada año organiza este instituto.

Catorce alumnos de media docena de centros de FP de la Región adornaron (tunearon en el argot informático) sus ordenadores con motivos de la Fórmula I, los juegos de Arcade y el tema en el que estaba ambientada la fiesta y el centro: el Fortnite, un juego de supervivencia. Alejandro Calvo, un estudiante del Carlos III, personalizó su máquina con el submarino Isaac Peral. «Por dentro del sumergible van todas las piezas, algunas de ellas fabricadas con una impresora 3D, y en la quilla está la pantalla, que es táctil», explicó. El ganador se llevó 100 euros y el segundo, 75.

La prueba central de esta fiesta fue la XI Olimpiada de Informática para alumnos de Grado Medio y Superior. En ella participaron doscientos estudiantes de una decena de institutos que imparten estos estudios. Por equipos tuvieron que enfrentarse a pruebas de sistemas, de redes, de bases de datos y de ofimática, entre otras, en las que tuvieron que demostrar «lo aprendido en clase durante el curso», explicó el director del centro Carlos III, Francisco Hernández.

El instituto celebra una olimpiada, un concurso de tuneo de ordenadores y pruebas de habilidades

Los ganadores conseguirán 300 euros y la matricula gratis del curso que viene en los estudios que elijan en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). También habrá cuatro accésit de 70 euros para cada grupo. Eso, en el caso de los ganadores que pertenecen al Grado Superior. Para los vencedores del Grado Medio hay 120 euros; y para los segundos, 60 euros y un diploma.

Motivación y aprendizaje

En las olimpiadas participaron Jesús Carrasco, un joven de 20 años de San Pedro del Pinatar. «Me he presentado, porque de esta forma me motivo más y me esfuerzo a la hora de estudiar. La verdad es que te lo pasas muy bien, porque tan solo tienes que demostrar lo que sabes, aunque el nivel es bastante alto», dijo.

Junto a él, en uno de los descansos, estaba José Ángel Mora, de Cartagena. Para este estudiante es la segunda olimpiada. «Repito porque me gustó y porque quiero probarme», indicó. Ambos, tras terminar sus estudios de Grado Medio, prevén continuar con sus estudios en la FP, «por sus salidas laborales», apostilló Mora.

Durante toda la mañana, el centro educativo fue un ir y venir de alumnos llegados de toda la Región, unos para participar y otros para disfrutar de la fiesta.

El colofón fueron las competiciones de 'Skill', donde una veintena de estudiantes demostraron las habilidades y los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Las hubo en dos categorías: en Desarrollo web y de Administración de Sistemas en Red. Los ganadores de ambas representarán a la Región de Murcia en el Spanish Skill, que se celebrará en mayo del año que viene en Madrid.