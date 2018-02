Paseo por la Trimilenaria, a la altura de la calle Pintor Balaca, me paro a saludar a un buen amigo y, en menos de diez minutos, me sorprendo al ver que ya somos 12 los que estamos de tertulia en el picoesquina con Ramón y Cajal. ¿Cómo es posible? Sencillamente, porque se celebraba una comida de la junta directiva en el Club de Tenis Cartagena, que preside Pedro Tomás Collados Giner, y todos los invitados estaban llegando.

Me uní a ellos para el aperitivo en lo que ellos llaman, la Bombonera, un chalet con dos torrecillas y un altillo, además de una terraza amplia con cuatro escalerillas en su frente de Levante, ubicado dentro de la parcela del Club y que es la sede social del mismo y que cuenta con una cafetería y un salón de tertulias. Por si alguno lo desconoce, este bar-restaurante, convertido en la sexta pista del Club y que más adelante entenderán por qué, está abierto al público en general y siempre tiene producto casero. Al frente del negocio se encuentra Araceli que, junto con su hija Cherlina, ofrecen un menú diario que cuenta, entre otros, con su plato estrella: asado de codillo de cerdo, además de solomillo a la pimienta verde, migas, fabada, paella, cocido madrileño o infinidad de tapas que te entran por los ojos.

No me pude quedar a comer porque estaba citado con otros dos buenos cartageneros del mundo 'semanasantero' en La Mar Salá, donde nada más llegar, el jefe de sala, José, nos envió unas zamburiñas medianas que estaban más que ricas acompañadas por un Mar de Frades.

La casi centenaria entidad tiene una sede abierta al público y otras actividades, como el grupo senderista

Seguimos con un tomate raff bien partido y unas lascas de bonito, fino y en su punto de curación, abundantemente regado con aceite, junto con un pan todavía caliente que absorbía el aceite y apetecía tanto que no podías parar. Mientras, José nos puso unas ortiguillas, iguales que las que prepara Casa Bigotes en Sanlúcar de Barrameda. Después, boquerones fritos de la bahía, almejas de carril abiertas y con hielo picado, para tomar crudas con golpe de limón para que se muevan demostrando así su frescura, y unas huevas fritas con un rebozado perfecto. Y para terminar, una fuente de fritura fresca, frita con aceite limpio. Y para acompañar al café, una tarta casera de queso.

A la hora de entrar en el mundo del hielo, nos salimos a la terraza donde Ismael, uno de mis contertulios, al enterarse que venía del Club de Tenis, nos contó que su padre es socio y que, desde este domingo 18 hasta el próximo día 24, se celebrará la LXVIII Edición de la Copa Challenger Ciudad de Cartagena, patrocinada por la Comunidad Autónoma, la Concejalía de Deportes y la Federación de Tenis Región de Murcia. La primera edición masculina de este torneo se celebró en 1945, siendo presidente Rafael Fernández de Bobadilla. José, gran aficionado al tenis, recordaba cómo Manuel Santana, el tenista más famoso de la época, ganó la XIV Copa Challenger en 1959, y nos enumeró algunos de los tenistas más famosos que habían participado en las distintas ediciones como Emilio Sánchez Vicario, Juan Carlos Ferrero, e incluso el mismísimo Rafael Nadal.

Las primeras referencias al tenis en la Trimilenaria datan de 1907, cuando el consignatario Pedro Juan Serrat Andreu mandó construir una pista de tenis en su finca, a instancias de un grupo de extranjeros que habían venido a Cartagena para la puesta en marcha de la fábrica de explosivos de Santa Lucía. Este deporte de origen inglés, nacido a finales del XIX, empezó a extenderse pronto entre la élite social de nuestro país. No obstante, pasaron más de 18 años desde que se empezó a jugar en la finca de Serrat hasta que este grupo de aficionados formalizara la adquisición de un solar de 2.701 m2 en la parcela número 20 de la Compañía del Ensanche.

En el Club hay actas del año 1925, que recogen el acuerdo municipal de la comisión permanente, presidida por el teniente de alcalde José Mediavilla autorizando la construcción del «Campo de Tenis» el 30 de octubre, siendo alcalde Alfonso Torres, con la aprobación del proyecto por parte del arquitecto municipal, Víctor Beltrí. Se creó así la sociedad Cartagena Lawn Tennis Club, con 15 socios fundadores, encabezados por el ingeniero británico Guillermo Leverkus, representante de la Compañía de Aguas de Cartagena.

A partir de 1940, tras la Guerra, el club se reactiva logrando, en 1944, ingresar en la Federación Española de Tenis. El edificio del CTC cumple ya 93 años de antigüedad y actualmente cuenta con 269 socios y con 125 alumnos en su famosa Escuela de Tenis. El Club cuenta con tres pistas de tierra batida y una simbólica 'cuarta pista' donde demuestran su pericia jugando al dominó maestros de la talla de Vicente Villar, Rogelio Zamora, Ángel Blanco, Antonio Tortosa, Ernesto Ruiz-Vinader, Pepe Albaladejo, Manolo Izquierdo, Mariano Henarejos o Esteban Bermúdez.

Pero es que además el club cuenta con muchas otras actividades como el grupo de senderistas liderado por 'El Wiki', al que se unen Pepe Alcolea 'El Torralba', Quevedo 'el Bicho', Carlos 'eligeventana', Joaquín Quiñonero, Pedro López, Manolo Andreu, Cristóbal, Pepe Nieto, etc. Y, cómo no, un gimnasio completísimo, que sería la 'quinta pista' en la que, diariamente a las 8 de la mañana, exhiben músculo Antonio Sánchez Casado, Eduardo, Juan Casaú, Daniel Sarrión y muchos más.

Ismael, viéndome interesado en el tema, finalizó: «Además, ahora mismo el club está abierto para que todo el que quiera pueda hacerse socio; y no solo eso, sino que, aun no siendo socio, se puede entrar a ver el tenis y disfrutar de una de esas refrescantes copas que te ponen en la Bombonera».

Después de tanto ejercicio físico, termino con una reflexión para que, aquellos que no la entiendan, puedan hacer algo de ejercicio mental: « Ser bueno no es sinónimo de ser idiota; ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden».