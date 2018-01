Más de cien participantes en la Jornada sobre Economía Social que organizó el máster 'online' Asistentes, durante la jornada sobre economía social. / UPCT UPCT Cartagena Sábado, 20 enero 2018, 12:42

La Economía Social. Una apuesta para el desarrollo económico y social de Europa' ha sido el tema sobre el que ha girado la jornada organizada por la Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario y el Foro Economía y Sociedad de la UPCT.

Esta Jornada, a la que asistieron un centenar de personas, financiada por la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, se enmarca dentro de las actividades del máster online en Dirección de Entidades de la Economía Social que imparte la UPCT.

En la jornada participaron expertos e investigadores procedentes de diferentes instituciones y universidades. Entre ellos, José Luis Monzón y Rafael Chaves, de la Universidad de Valencia. Estos profesores han colaborado como expertos con la Comisión Europea y con el Comité Económico y Social Europeo, destacando, entre otros, la codirección del Informe 'Recent evolutions of the Social Economy in the European Union'. También intervino el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de Social Economy Europe (SEE), Juan Antonio Pedreño, el máximo representante nacional y europeo de las entidades de la Economía Social.

Los ponentes resaltaron la importancia de las organizaciones de la Economía Social y los nuevos conceptos que están emergiendo, así como las características singulares de las mismas que afectan a su dirección y el marco institucional que propicia su desarrollo. Estos aspectos, junto con los jurídicos y de gestión, serán ampliamente desarrollados en el Máster en Dirección de Entidades de la Economía Social que la UPCT. De esta forma se da respuesta a las preferencias mostradas por los titulados que en la actualidad desempeñan su trabajo en las organizaciones de la economía social, destacando la flexibilidad de la enseñanza 'online'.