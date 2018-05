Cien padres y alumnos del colegio de El Bohío exigen una ampliación del centro Padres y alumnos, durante la protesta de ayer. / pablo sánchez / agm En una protesta en la puerta principal de la escuela avisan de que «nos encadenaremos si intentan dividir las aulas y cerrar el porche» ANTONIO LÓPEZ Cartagena Viernes, 25 mayo 2018, 01:57

Un centenar de padres y alumnos del colegio San Cristóbal de El Bohío protestaron ayer frente a la puerta principal del centro, para exigir la ampliación de las instalaciones educativas. Con pancartas, pitos y gritos pidieron quitar las dos aulas prefabricadas del patio y acabar con la «masificación» del edificio principal. Además exigieron aires acondicionados en las aulas, «porque la falta de climatización hace imposible la correcta marcha de las clases, donde profesores y escolares tienen que soportar temperaturas muy altas», dijo una de las madres, Hortensia Calderón, encargada de leer el manifiesto.

La indignación por la falta de espacio es tal que avisan de que si la Consejería de Educación consuma sus planes de dividir aulas, cerrar el porche y habilitar la casa del conserje -ahora está como biblioteca- «nos encadenaremos para evitarlo», dijo otra madre, Isa Pérez.

Los niños no entraron a clase a primera hora, para participar en la protesta con pancartas en las que se podía leer: «Las clases en las aulas, no en los pasillos». Lo pedían, porque debido a la saturación del centro, actividades básicas como las clases de apoyo, logopedia, valores y otras son impartidas en los corredores y en espacios que no reúnen condiciones adecuadas.

Por encima de la ratio

El problema es tal que «seis alumnos de Cuarto de Primaria no podrán repetir el curso, porque pese a que lo necesitan, el año que viene tendrían que formar una clase de 33 alumnos, un número muy por encima de la ratio permitida», explicó una madre, Cecilia Gacituaga. La Consejería de Educación insiste en que están buscando solución a un problema del que son conscientes.